Como será la vuelta a clases en la UNS, la UTN y las escuelas públicas y privadas

Los ciclos lectivos 2022 están a punto de comenzar en toda su plenitud y la pandemia vuelve a estar en el foco de los protocolos para el dictado de clases, con una cierta flexibilidad respecto al esperado regreso a la presencialidad, teniendo en cuenta que las estadísticas que surgen son alentadoras para una “nueva normalidad”.

LA BRÚJULA 24 hizo una recorrida con las principales autoridades de la educación en la ciudad, para conocer cómo será la vuelta a las aulas.

Alejandro Staffa rector de la UTN

“Las clases arrancan el 14 de marzo, en un esquema mixto buscando la mayor presencialidad. Tenemos una obra en construcción, con aulas intervenidas que nos limitan para esa fecha. En cuanto a protocolo ya no se controlará la temperatura al ingreso, a nivel nacional las Universidades Tecnológicas decidimos no exigir el pase sanitario, aunque recomendamos completar el esquema de vacunación. Continuarán las medidas ligadas con el uso del barbijo y el lavado de manos. Respecto al distanciamiento, no hay precisiones aún. Tenemos hasta 90 alumnos por aula, aunque ahora se reducirá a dos tercios de ese número. Las clases virtuales no son como la educación a distancia, donde los estudiantes cursan de manera autónoma, porque la premisa es que puedan sincronizarse con el profesor”.

Daniel Vega rector de la UNS

“Tenemos expectativa e incertidumbre, sobre todo por las dudas que generaron estos dos años alejados de la presencialidad. El 24 de enero comenzamos con los cursos para ingresantes y viene muy bien, también se inició el proceso de exámenes finales. Nos preparamos para marzo donde arrancan las cursadas. En principio, todo será presencial, apoyándonos en el material y los contenidos que estarán a disposición de los alumnos. Las aulas híbridas nos permitirán el dictado remoto de las clases, con un sistema sincrónico. La población de la Universidad ronda entre los 25 y 30 mil alumnos, de los cuales la mitad son de la región. Aún no tenemos cuantificado cuántos de esos chicos volvieron a alquilar por el contexto actual. Con relación al tema tapabocas estamos siguiendo las directivas en Provincia, donde la normativa vigente indica que la permanencia en la institución debe ser con el uso del barbijo. No pediremos pase sanitario, nos reunimos con la ministra Carla Vizzotti, quien consideró que no era una idea solicitarlo”.

Claudio Martini titular de la Jefatura Regional Nº22 de educación

“Las clases comienzan el 2 de marzo. En las escuelas de gestión pública se seguirán los lineamientos de Nación que consta de varios puntos y se llama aula segura: asistencia cuidad, uso de barbijos desde primera año de primaria, ventilación cruzada, ya no habrá burbuja aunque sí distanciamiento y sanitización. No se pedirá pase sanitario porque la vacunación es optativa. Será un año de muchos desafíos, entre ellos propiciar la vacunación porque la ciencia demostró su efectividad, haciendo docencia con aquellos que no se aplicaron ninguna dosis. Los Consejos Escolares de distintas localidades estuvieron trabajando durante todas estas semanas y no hay ningún establecimiento que no pueda comenzar el ciclo lectivo, de hecho muchos están ya activos con los procesos de recuperación”.

Luis Soifer Inspector Distrital de Gestión Privada

“En las escuelas de gestión privada tenemos el deseo de encontrarnos en los establecimientos después de dos años muy complejos. Tenemos 30 jardines de infantes, 22 primarias y 23 secundarias. El protocolo no difiere de las normativas y diseños curriculares, al igual que los lineamientos de cuidado, sean de gestión administrativa pública o privada, que se diferencian por el aporte estatal. El protocolo en las instituciones de educación inicial pone énfasis en la prevención y las políticas de cuidado, tratando de que los más chiquitos aprendan. Es algo que resultó más sencillo de los que muchos creían porque son muy obedientes, fluyendo todo naturalmente y en un claro ejemplo de que las nuevas generaciones nos van enseñando. Hoy estamos despegando de a poco de la situación tan tensa. La matrícula en los establecimientos se está manteniendo, pese a que no tenemos los números finos”.