La CGT respaldó al Gobierno y analizó con el Presidente la situación laboral

El secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, quien participó de la reunión de la central obrera con el presidente Alberto Fernández, aseguró que en el encuentro se analizó la situación económico-social y la realidad de cada actividad, a la vez que sostuvo que el sindicalismo reiteró su respaldo a “la gestión de Gobierno y los cambios que impulsa sobre Ganancias”.

Durante más de tres horas, el Jefe de Estado y una delegación del consejo directivo cegetista se reunieron en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno para analizar la situación nacional “en todos sus matices y, en especial, la realidad de cada actividad”, relató Romero, titular nacional de la Unión Docentes Argentinos (UDA).

“Fue una reunión peronista. La CGT respaldó de plano ante el presidente a los candidatos del Frente de Todos en el país y reivindicó la ayuda estatal producida en plena pandemia de coronavirus, como las ATP y los cambios en Ganancias”, señaló.

El dirigente sindical aclaró que “no se trató de un simple encuentro con el consejo directivo de la CGT sino con compañeros y militantes que avalan la gestión de Gobierno”, y resaltó que durante varias horas “se analizaron las preocupaciones de cada rama de actividad, los avances producidos y la problemática que afronta cada sector”.

El dirigente gremial explicó que en el encuentro hubo coincidencias respecto de las mejoras evidenciadas en los últimos tiempos en la actividad industrial y, en su caso, reconoció ante el Jefe de Estado “el aumento y los beneficios producidos a instancias del Gobierno en el presupuesto educativo, sobre la posibilidad de mantener negociaciones permanentes con los empleadores y la plena recomposición del ámbito paritario”.

“No saben la tranquilidad que me da que la CGT me banque”, les dijo el presidente tras escuchar a los quince dirigentes, a quienes les dio la señal más clara de apoyo no sólo porque sostuvo que “la CGT es muy importante en nuestro proyecto político”, sino porque les dio una demorada noticia: el Gobierno les girará en los próximos días a las obras sociales unos 7000 millones de pesos para compensar los gastos por discapacidad y antes de fin de año les dará otros 4000 para alcanzar un total de 11.000 millones que había prometido el Presidente hace casi cuatro meses.

Fuente: Télam / Infobae