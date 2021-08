Denuncia que un vecino arroja caballos muertos en su chacra

Roberto vive en el barrio Aldea Romana y está más que indignado. Y de acuerdo a su relato, no sería para menos. Según asegura, lindero a su chacra hay un conocido centro de rehabilitación equina. Pero lo indignante es que desde ese lugar, dice, arrojan caballos muertos en su terreno.

“Hace un año que estoy en este lugar y van apareciendo cadáveres de caballos que los tiran de mi lado. Entiendo que los animales se mueren, pero no me los tires a mí. Particularmente a los dueños del lugar no los conozco, pero sí a los chicos que trabajan con ellos y les he pedido por favor que no lo hagan”, aseveró con bronca.

“Esto fue hace un año y nuevamente encontré algunos potrillos tirando olores”, dijo en contacto con el móvil de La Brújula 24. Y agregó: “No es un lugar que yo frecuente mucho, pero justo me puse a limpiar y encontré los cuerpos en descomposición. Además, lo que más me preocupa es que están a la vera del arroyo”.

Por otra parte, contó lo ocurrido cuando fue a hacer la denuncia. “La radiqué en la comisaría de Patagonia y de ahí me fui a Zoonosis, en la Municipalidad. Ellos me dicen que no pueden hacer nada porque son animales muertos”.