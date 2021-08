Palacio: primero jugó y después lo presentaron

Rodrigo Palacio ya es jugador del Brescia. El delantero argentino, al revés de lo que suele hacerse, primero debutó y luego fue presentado de manera oficial. El domingo, en el arranque de la Serie B del fútbol italiano, el Brescia venció 2-0 al Ternana y la Joya ingresó en el segundo tiempo. Y este martes, el club cumplió con algo que tenía pendiente: una conferencia de prensa para presentarlo en sociedad.

Sus palabras

“Estoy muy contento por este nuevo desafío. Tengo ganas, me divierto y me siento bien jugando”, contó Rodrigo, de 39 años. Este será su cuarto club en el Calcio, luego de su paso por el Genoa, el Inter y el Bologna. Y la primera vez que juegue en la Segunda división de Italia. “No la he jugado, pero siempre seguí la Serie B. Sé que es un campeonato parejo, difícil. Estoy a disposición para intentar lograr el Ascenso. Sé que hay otros equipos candidatos pero seguramente vamos a dar pelea”, aseguró.

A la hora de elegir su nuevo destino, el ex Banfield, Boca y Selección Argentina contó que influyó mucho que el entrenador sea Filippo Inzaghi, leyenda del fútbol italiano. “Con Pippo coincidimos en el Bologna. Me envió mensajes para convencerme. Al principio le dije que lo iba a pensar porque tenía otras ofertas. Luego vi que había un equipo competitivo, él insistió y por eso me decidí”.

El Brescia es un club tradicional en Italia, fundado en 1911, que pasó gran parte de su historia en la Serie B pero que ha dejado su huella en la Serie A. Varios futbolistas famosos jugaron en el club: Pep Guardiola, Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Luca Toni, Mario Balotelli y Gheorghe Hagi, entre otros. “Sabía la historia que tenía el Brescia y todos los campeones que han pasado por aquí, por eso también elegí este equipo”, afirmó Rodrigo.

Fuente: Olé