Es remisero y lo acusaron de ladrón: “Yo no tengo nada que ver”

La semana pasada, La Brújula 24 te acercaba el testimonio de Jorge Lescano, víctima de un doble robo en su vivienda de calle Río Atuel 2498 de Vista Alegre. En esa oportunidad, el damnificado involucró en los hechos a un remisero con el que se encontró después en la comisaría.

Dicho transportista se llama Javier Arroyo y estuvo algunas horas detenido. Aunque ahora, ya en libertad, quiso dar su versión de los hechos también en contacto con este medio. “Agradezco que me den un momento para hacer derecho a réplica”, apuntó el trabajador, que además es policía retirado.

Y agregó: “Eran dos personas –los pasajeros– a las que los había llevado dos veces antes. Pero ese domingo era la primera vez que los veía. Estuve en Punta Alta todo el día, en lo de mi madre, y cuando volví a Bahía, entre las 9 y 10, puse a trabajar el taxi y me salió este viaje convenido por la empresa”.

“Me llamaron para hacer un recorrido. Ahí pararon en un domicilio, en Río Atuel y Esquiú, había unas ventanas abiertas, golpearon la puerta y no salía nadie. Uno de ellos dice que debían estar a la vuelta y yo quedé en espera. Paré el auto porque tenía poco combustible, el reloj iba corriendo y les avisé que así sería, es normal eso”, comentó.

Luego, vendría el momento de máxima tensión. “Entraron en el auto, yo lo pongo en movimiento y en eso uno de ellos me dice que arrancara porque me iban a romper el auto. Hasta ahí no sabía bien lo que había pasado. Veo por el espejo retrovisor que venían dos personas caminando por la esquina, pero los que se subieron no tenían nada en la mano. Subieron y lo primero que les dije es que no quería problemas, arrancamos y salimos”.

“Me dirijo hacia el domicilio de ellos y cuando estábamos llegando me cruzaron un auto de alta gama blanco, yo no entendía nada, y a pocos metros me chocaron de atrás. Cuando me bajé, el auto blanco que me chocó se dio a la fuga. Miré para el auto mío y estas dos personas ya iban corriendo como a mitad de cuadra, encima sin pagar. Quedé con el auto roto y si cobrar el viaje”, recordó con indignación.

Y en esa misma línea, sostuvo que “inmediatamente llamé la denuncia al 911, pedí un patrullero para que ubicaran el auto que me había chocado, pero ahí me dijeron que vaya a la comisaría de jurisdicción, que es la Quinta. Pensé que era algún ajuste de cuentas entre ellos, yo no sabía lo que estaban haciendo. En eso llegó a la dependencia una pareja que me empezó a insultar, me acusaban de que estaba con estos malvivientes trabajando, les dije que nada que ver. Se ve que le sacaron una foto al auto cuando yo la estaba esperando a estas personas”.

La palabra del damnificado: “Yo no le creo nada”

“Realmente, por todo lo que sucedió, lo que vieron los vecinos, creo que no tiene forma de decir que no tiene nada que ver. Y más, siendo ex policía. no puede no saber lo que estaba pasando”, refirió Jorge Lescano al escuchar la palabra de Arroyo.

Y agregó: “Siendo una persona de bien, si ves que está pasando algo raro, no te involucrás. Ni en un ajuste de cuentas ni un robo. Yo no le creo, parate el segundo día, cuando se hizo la filmación, sí me robaron un televisor que arrancaron de la pared, es imposible que este hombre no supiera que estaban robando, lo vieron los vecinos”.

“El día que me lo encontré el la Cao misaría me dijo que no él había visto el televisor, pero mis vecinos lo vieron cuando conversaba con uno de los delincuentes en el auto, con todas las luces apagadas, esperando al otro que estaba adentro de mi casa. Me parece un poco sospechoso”, apuntó.

“Otra cuestión es que se escapó del lugar, recorrió varios lugares y en lugar de ir directamente a una comisaría, prefirió escaparse e ir escondiéndose con el taxi, llevando a estos tipos por varios lugares. Tiene responsabilidad, es imposible que no se diera cuenta de lo que estaban haciendo”.

Además, explicó que ahora vive con miedo por los contactos y experiencia que tiene Arroyo. “Creo que tienen los movimientos estudiados de mi casa, yo solo quiero continuar con mi vida”.