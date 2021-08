Un vecino la rescató de las llamas: "El humo me ahogaba, ya no podía respirar"

Elizabeth Ervers tiene 50 años y anoche perdió todo en un voraz incendio ocurrido en su casa, ubicada en la calle Santa Cruz al 3200. Es literal, no le quedó nada y ahora necesita una mano.

"Se me prendió fuego un colchón por un descuido de la salamandra, justo estaba en el baño y no me di cuenta. Quise apagarlo con la manguera y no pude hacerlo, entonces quedé atrapada en el baño porque se cayó una madera", recordó la damnificada en diálogo con el móvil de La Brújula 24.

Y agregó: "Un vecino me vino a sacar con mi hija, perdí casi todo, cocina, cobijas, colchón, tengo un lío bárbaro ahora y no se por dónde empezar".

Respecto del difícil momento, la mujer señaló que "lo peor es el humo que te ahoga y no te deja respirar, por suerte vino el hombre que me abrazó y me sacó. Después me pusieron oxigeno y me dieron una pastilla porque tenía una crisis de nervios".

Y para colmo de males, contó que "me iba a poner un negocio acá mismo para poder trabajar y se me quemó toda la mercadería, es lo único que tenía para seguir remándola un poco".

Para colaborar con Elizabeth, el número de contacto disponible es el 291-4360482.