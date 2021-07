Pacientes con cáncer exigen a Región Sanitaria la entrega a tiempo de medicamentos

La entrega de medicamentos para el tratamiento contra el cáncer están llegando a la ciudad con retraso o con intervalos muy largos, según relatan dos pacientes que requieren continuar con su quimioterapia posterior a la operación.

Uno de los casos es el que relata Débora Lugo porque su hijo, Juan Pablo González de 19 años quien fue operado de un tumor en los testículos en marzo y desde mayo espera por la llegada de los medicamentos para la quimioterapia que termine de eliminar las células cancerígenas.

"Debería estar en quimio desde hace un mes, lo están tratado en el Municipal, pero el Hospital la manda a pedir y sigue Región Sanitaria I, llamo y dicen que reclaman, pero todavía no tengo respuesta", dijo Lugo en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Lugo detalla que su hijo tiene días en que está descompuesto y otros en que se encuentra bien. "Ayer se levantó como si nada, hoy no se ha levantado en todo el día", afirmó.

Otra persona, casualmente vecina de Débora, enfrenta una situación similar. Se trata de Susana Martínez, quien asegura que en el Hospital Municipal la ayudan con el tratamiento, pero no de manera constante, porque no siempre hay.

"En mayo tuve que parar un mes, porque no llegaba. Que el Ministerio de Salud o alguien responda. No somos nosotros nada más. Conozco otra chica que hace cuatro meses tuvo que parar y no le venía la medicación, a mi que ya me operaron si dejo de tomar la pastilla que es quimio eso avanza", aseguró Martínez.

Agregó que en Región Sanitaria I no responden llamadas o mensajes de WhatsApp, "uno tiene que ir 20 veces (a la sede en calle Moreno) para saber si llegó. Hay gente grande que no puede estar yendo o gente joven que está mal".