Hernán Montenegro le dijo a Martín Tetaz: "Yo te voto, no me falles"

Martín Tetaz se sentó en la mesa de "A la carta con Fantino" con Hernán "el Loco" Montenegro, "Látigo" Coggi y "la Pantera" Farías. Siendo el único del ámbito político en la mesa, se expresó con respecto ante la pregunta de Alejandro Fantino sobre cómo está llevando su candidatura. "Yo estoy enchufadísimo", declaró.

En la nueva sección del programa Intratables, el ex basquetbolista bahiense pronunció: "Yo te voto, no me falles. Yo te voto, te lo digo acá". El conductor acercó esta frase al economista que agradeció desde ya el apoyo de uno de los deportistas más reconocidos del país.

🍽️ "A la carta con @fantinofantino" en @Intratables con unos invitados de lujo 🤩



⭐ Hernán "El Loco" Montenegro



⭐ Martín Tetaz



⭐ Érica "La Pantera" Farías



⭐ Juan Martín "Látigo" Coggi



Cc #LunesIntratable pic.twitter.com/KqJvY51NfK — América TV (@AmericaTV) July 20, 2021

Cabe recordar que, tal como publicara semanas atrás la sección Bahía Indiscreta, quien fuera participante de Masterchef Celebrity 2, le había explicitado su apoyo a Luciano Martos, el canillita bahiense que promueve al espacio de Guillermo Moreno.