Desesperada búsqueda de una abuela: "Últimamente la notaba muy estresada"

Personal policial se encuentra abocada a la búsqueda de Irma Rebeca Ortíz, de 71 años, quien se ausentó de su domicilio del barrio Villa Libre en las primeras horas del lunes y nadie sabe nada de ella.

Según refirieron a este medio desde la seccional Cuarta, Irma "mide entre 1,50 y 1,60 metros de altura, pesa pesa unos 70 kilos, es de contextura física poco robusta, color de piel morocho claro, ojos castaños oscuros, cabellos cortos con rulos, canas y de color rojizo, posee impedimento físico en pierna derecha, por lo que camina con la misma rengueando, usa anteojos, no tiene cicatrices visibles ni tics nerviosos".

Emiliano es su nieto y, angustiado, habló con el equipo del programa "Bahía Hoy", que se emite por LA BRÚJULA 24. "Me enteré hoy que ella desapareció ayer al mediodía, es una mujer grande y hace un tiempo se la notaba estresada porque está al cuidado de mis tres primos más chicos".

"Lo primero que hice fue comunicarme con todos los hospitales y con la radio. Mi mamá se pone muy nerviosa en estas situaciones y no quisieron alarmarla. Ella -por Irma- está al cuidado de mis tres primos, mi tía trabaja y el padre no se hace cargo de nada y es como que últimamente se levantaba de noche, alucinaba prácticamente, no estaba bien".

"Hacía de noche las cosas que tenía que hacer de día, como que atendía a los nenes en la cocina, pero cuando ellos estaban durmiendo", apuntó preocupado.

Y dijo que "mi abuela es un poco petisa, tiene las rodillas como fruncidas, media gordita y de rulos. Siempre salía a caminar, a la iglesia o a ver alguna amiga, pero en el último tiempo no estaba bien. Mi mamá y mi tía se comunicaron con todas las amigas y nadie sabe nada".

"Yo estoy muy enojado porque me enteré recién hoy y por parte de un familiar no directo", cerró.