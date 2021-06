El "Loco" Montengro tiene a su candidato

Avanza una obra que cambiará parte de Bahía

El proyecto para modificar la avenida 14 de Julio tiene luz verde y es mucho más que ensanchar una arteria que se convirtió en troncal a partir del crecimiento de la ciudad hacia aquel sector, marcando un precedente para obras futuras. La semana pasada la gente de la Municipalidad se reunió con comerciantes y fomentistas, y este viernes lo hará con otros vecinos del lugar. La idea es escuchar sugerencias y que los trabajos sean consensuados para promover una identidad barrial.

La intervención abarca desde la rotonda del cementerio hasta Raúl Alfonsin, y la primera etapa irá desde esa autovía y hasta calle Victorica. Lo que se propone es mejorar la calidad del espacio urbano y la movilidad, además del paisaje en el sector. En otra etapa se realizará una rotonda en Pilmayquen y 14 de Julio, pero en general la idea es que los trabajos no sean solo “a favor de los vehículos motorizados”.

Por eso habrá ciclovías, y mejores condiciones para el peatón, por ejemplo, con sendas elevadas a la altura de los semáforos. Se ensancharán las veredas del sector comercial, 14 de Julio pasará de 9 a 12 metros de ancho, y se promoverán espacios de estacionamientos. Se aclaró también que no se quitará la arboleda, sino todo lo contario, se aprovechará. “Queremos que sea una especie de centro barrial, y que se transforme en un paseo”, comentaron desde Alsina 65. La obra es financiada por el Gobierno Nacional, pero el Municipio también aportará algunos fondos.

"El Loco" se mete en la campaña

Para los partidos hegemónicos, la campaña electoral está en ciernes. Aún se esperan definiciones con relación al armado de las listas para las próximas elecciones. Sin embargo, para uno de los que viene insistiendo para alcanzar los votos necesarios para una banca en el Concejo Deliberante, la carrera comenzó: estamos hablando de Luciano Martos.

Quien tomó la lanza fue Hernán Montenegro, nada menos que "el Loco", que viene de participar en Masterchef Celebrity 2 donde saltó a la notoriedad pública. Días atrás, el ex basquetbolista grabó un video, en el cual pondera la figura del canillita, de quien menciona que "hace más de 50 años que se dedica a exclusivamente a ayudar a los demás".

En su alocución, Montenegro pide a los bahienses que coloquen su boleta en la urna "para que Martos tenga voz y voto, nos defienda, nos proteja, nos cuide y vaya más allá".

Gran inauguración en Alem y Perú

La renovada estación de servicio que se encuentra en la clásica esquina de Alem y Perú se inauguró días atrás y esta sección pudo hablar con uno de sus responsables, quien aseguró que esta semana se abrirá definitivamente el “Spot”, es decir, la tienda comercial y gastronómica.

“Es una estación diferente, más moderna. La impronta del negocio es distinta, porque el lugar en el que está lo merece”, explicó Marcelo, quien además aseguró que “estaremos focalizados en la gastronomía. Va a haber desayunos saludables. Queremos que sea un lindo lugar, para compartir buenos momentos. Se va a poder comer a toda hora del día, almorzar o cenar cuando se desee. Serán platos gourmet, pero no se van a consumir como en otras estaciones. Acá se va a dar un servicio como en un restaurante, con platos de loza, vasos de vidrio... pero al precio de una estación de servicio”.

Felicitaciones a los empresarios que aún se la juegan por invertir en la ciudad, a pesar de las circunstancias adversas.

La plaza y la memoria

Una polémica se generó durante el transcurso de los últimos días e involucra a la Plaza Lavalle, ubicada sobre calle O’Higgins. El pasado 24 de marzo, distintas organizaciones colocaron un cartel que recordaba la lucha que se dio contra la última dictadura genocida, y rebautizaba ese espacio público como “Plaza de la Resistencia y la Memoria”, como ya se había hecho en el año 2013.

Ocurre que, tras la advertencia telefónica de que el cartel no podía estar allí, la Comuna terminó sacándolo. Según dijeron los funcionarios, no se había solicitado el permiso correspondiente para colocarlo, y el nombre de la plaza nunca había sido modificado de manera formal por el Concejo Deliberante. También indicaron que no quedaba claro si la instalación se había hecho de forma que no fuera un peligro para los peatones que transitan por el lugar.

Esta acción generó una serie de repudios de parte de los militantes, que en un comunicado directamente tildaron al Ejecutivo municipal de estar “emparentado con la ideología” del Gobierno de facto, y de tener una “postura negacionista”. En momentos en que se está promoviendo el diálogo, sería bueno que este conflicto se resuelva por esa vía.

Viaje por los colectivos

El secretario de Movilidad Urbana, Tomás Marisco, viaja esta semana al Ministerio de Transporte de la Nación para interiorizarse de un rumor que surgió en las últimas horas, que indica que el Gobierno nacional aumentaría un 30 por ciento el subsidio al transporte público. El funcionario irá a la ciudad de Buenos Aires para confirmarlo, pero además, para gestionar el pago de los subsidios atrasados, ya que es dinero que la Comuna ya adelantó a las empresas para que el sistema siga funcionando.

A pesar de que todo aumento es bienvenido, ese porcentaje está alejado del que la UTA pide como aumento paritario para los choferes, que es de un 42 por ciento. Eso se encuadra en una situación límite que está viviendo el servicio en medio de la pandemia, que incluso generó que se realizaran paros en distintos distritos del interior del país, y que se sintiera hace dos semanas en Bahía Blanca. Esta sección ya ha tratado en sobradas oportunidades el tema del déficit económico de las empresas tras la caída en la cantidad de pasajes vendidos.