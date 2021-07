Las lágrimas de Abel Pintos al recordar un hecho de su infancia: "No la vi nunca más"

A corazón abierto y con mucha emoción, Abel Pintos se animó a contar en televisión una historia que nunca antes había relatado. Así, el cantante se trasladó a su infancia para recordar a una amiguita de la niñez que falleció cuando eran chicos, y reveló que la recuerda cada día de su vida

“Volvería al día de mi comunión, porque fue la última vez que vi a una amiga que se llama Corina”, dijo durante su visita a PH: Podemos Hablar. “Perdón”, se disculpó por las lágrimas que no pudo contener al mencionarla.

Emocionado, el bahiense relató brevemente lo que pasó aquel día. “Una amiga de la infancia que, cuando se fue, porque no se podía quedar mucho tiempo por un tema de salud, me mandó a decir con otra amiga que me quería dar un beso en el cachete”, explicó y resaltó la inocencia de la niñez. “La aclaración fue genial”

“Yo le di un beso a ella y me dijo, ‘te quiero’, pero yo no sabía decir ‘te quiero’ y no la vi nunca más”, agregó mientras las lágrimas continuaban cayendo por su mejilla. “La recuerdo cada día de mi vida”, aseguró.

Fuente: La Nación