Así vive Gabo Usandivaras: lo dejó todo para trabajar en una plantación de cannabis

Gabo Usandivaras dejó de lado los flashes de la televisión y el glamour que lo caracterizaba en cada aparición suya en la noche porteña para emigrar al exterior y comenzar una nueva vida.

Según contó Cinthia Fernández en Los ángeles de la mañana, su ex compañero en Bailando 2015 (ShowMatch) está viviendo en México, donde comenzó la carrera de modelo.

"Se fue a vivir a México. Paseó por todos lados. Trabajó en una plantación de cannabis y ahora está viviendo de los ahorros que ganó de ese trabajo", comenzó diciendo Cinthia.

Agregó que "en México está haciendo de modelo. Hizo una tapa, una producción tremenda". Y vive "de los ahorros de la plantación, eso reditúa bien. Y ahora estaba buscando otro laburo. Igual Gabo con dos pesos vive, es austero".

"Entre el duelo de mi vieja y el Covid necesité salir a vivir la libertad", había dicho el bailarín en una entrevista para Gente en octubre del año pasado, cuando vivía en el campo de unos amigos en California, Estados Unidos.

Rodeado de vegetación, animales y viñedos, el también ex partenaire de Flor de la Ve en Bailando 2019 contó que tras recibir "una herencia" de su madre, aprovechó los ahorros para viajar y realizar "un camino personal y de introspección".

"Me levanto demasiado temprano. Yo que soy una persona muy nocturna y muy madrugadora, me duermo demasiado temprano. Salgo de mi carpa a las siete de la mañana, tengo una vida increíble, camino un poco, me preparo mi desayuno y estoy en estado de 'salvajismo absoluto'", detalló entonces.

De acuerdo a las palabras de Gabo en esa entrevista, luego de México él espera viajar a España para completar su periplo aunque no piensa en volver a la Argentina.

"Es la primera vez que me voy sin la idea de regresar: allá (por Buenos Aires) dejé mi departamento, mi perra se quedó con mi ex pareja y lo único que me queda son mis hijos, mi familia, mis amigos y listo. Soy un hombre libre, viendo dónde daré mi arte y encontraré mi nueva suerte", reconoció.

Fuente: Clarín