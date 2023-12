La columna de la Ubfal: Anita Martínez se quedó sola en el Bailando

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó las noticias más destacadas del mundo de la farándula, dentro de la ya habitual columna en el programa “Hora Pico”.

“Anita y el Bicho Gómez nunca se habían llevado bien. Se habían peleado, reaparecieron en Corte y Confección y ahora regresaron para el Bailando. Las diferencias históricas tienen que ver con la mujer de él. Gabo Usandivaras coach de ambos, dejó el equipo y detrás también se fue el humorista, por lo que ella quedó sola, pese a que planificó su verano teatral en Carlos Paz, producida por Laflía”.

“Juli Poggio estaba navegando, una amiga se agarró de ella y ambas terminaron en el agua. Le pusieron dos puntos en uno de sus ojos. Un golpe terrible para una chica que vive de su imagen. No creo que hoy esté en el debate de Gran Hermano y pronto tiene Coqueluche. Una lástima realmente porque además se la vio muy bajoneada desde el punto de vista anímico”.

“PH se grabó el viernes y coincidieron en el piso la periodista deportiva, Sofi Martínez, y Martín Bossi que llegó una hora tarde. Él hacía tres años que no iba y, si bien no puedo decir específicamente lo que el artista le dijo sobre Lionel Messi, hubo que levantar una parte de la grabación. Cabe recordar que a la ex pareja de Diego Leuco ya se la había vinculado con el futbolista”.