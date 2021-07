"Los testimonios de Antúnez y Campetella se contraponen con los datos objetivos"

Rodolfo De Lucía, fiscal que investiga la desaparición de Gabriel García Gurrea --quien fuera visto por última vez el 19 de mayo--, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, minutos antes de tomar declaración a Pamela Antúnez y Marcelo Campetella (pareja y amante de ella) en el marco de la intensa búsqueda que continúa hoy en un campo de la Ruta 35, a pocos kilómetros de Chasicó.

"Es una investigación bastante larga y de las más complicadas de los últimos años porque aún no se pudo determinar qué pasó con Gabriel. El objetivo es coordinar las tareas, con la Policía colaborando en la búsqueda, reuniendo información para esclarecer lo ocurrido. Mantenemos el trabajo como desde el primer día, unificando la causa en una misma Fiscalía", sostuvo De Lucía, ante las primeras requisitorias del periodista Germán Sasso y el ex fiscal Christian Long.

Además, el representante del Ministerio Público admitió que "es una causa que nos preocupa porque no podemos dar respuesta a la familia. No encontramos nada determinante para inclinarnos por una hipótesis en firme. La teoría vinculada al comercio de estupefacientes y el ajuste de cuentas no pudo ser abonada en todo este tiempo, más allá de los dichos de la ex pareja de Gabriel que habló de los vínculos con este tipo de actividad".

"No se hallaron evidencias, más allá de que no lo descartamos porque es una explicación que podría ser verosímil, por eso parte de la investigación está orientada hacia allí. Los elementos que apuntan a esa hipótesis son casi nulos. Antúnez sería la última persona que lo vio a Gabriel. La aprehensión policial de ambos se ordenó a partir de evidencias objetivas que conocía la propia DDI, vinculadas entrecruzamientos telefónicos, cámaras con lectores de patentes y las declaraciones testimoniales de Antúnez y Campetella que se contraponen con datos objetivos", añadió en otro segmento de la entrevista radial.

Consultado respecto a las pruebas más firmes que se manejan, detalló que "no es que la Fiscalía piensa que mienten. Contamos con evidencia inobjetable que indica, por ejemplo, que el día de la desaparición Campetella estaba en Bahía y no en el campo como él mismo declaró", añadiendo además que "en las causas donde hay búsqueda de personas con un largo tiempo de trabajo hemos tenido colaboración de los Juzgados de Garantías, acompañándonos con medidas razonables".

"En el caso concreto del allanamiento del campo, hay dos o tres mensajes anónimos que indican una participación de Campetella en lo que podría haberle ocurrido a García Gurrea. Se busca establecer el origen de esos mensajes, que no estarían conectados entre sí sobre algo que no está probado y están vinculados con un asesinato. El hecho de que Gabriel tenga una relación estrecha con Antúnez nos llevó a pedir que se registre el campo de la Ruta 35", sintetizó De Lucía.

"Hay un señalamiento que no proviene de nuestra Fiscalía, son tres mensajes de los cuales uno lo recibe la propia familia, y no podíamos no hacer nada sin buscar en los lugares señalados. Cuando estamos contra reloj tenemos que pedir medidas pese a la falta de más elementos para tomarlas. A ambos se los pondrá en conocimiento del hecho que se les imputa, vinculado a la falsedad de sus declaraciones", manifestó el funcionario judicial, aclarando que "en ambos casos, el rol de ambos en la búsqueda de Gabriel sigue siendo el de testigos".

Asimismo, confirmó que "hoy se proseguirá con la búsqueda en el campo. Sobre la pericia al teléfono de Gabriel, sabemos que hay información borrada, diálogos entre García Gurrea y Antúnez que entregó el celular días después de su desaparición. Además, los mensajes entre Campetella y Antúnez también habrían sido borrados casi en su totalidad. No nos alcanza para pensar que se suprimieron rastros que vayan más allá del vínculo afectivo entre ambos".

"Cuando se investigan múltiples hipótesis, uno debe despojarse de los prejuicios y basarse en los datos de la causa, más allá de lo que uno pueda pensar. Hay muchas explicaciones que son razonables que colocarían a las dos personas detenidas como inocentes. Hasta manejamos datos que vinculan al caso con el mundo de la prostitución. Hay algunos datos que llaman la atención y se explicarían si se ratifica la relación entre Campetella y Antúnez", reveló sobre el epílogo de su testimonio.

En epílogo, De Lucía mencionó que "no quiero ahondar en estos aspectos por el momento, pero sabemos que él es productor agropecuario y ella trabajaba como fotógrafa y tenía un comercio. Estamos avanzando en relación a ello. Uno quisiera dar una respuesta lo antes posible a la familia y sus seres queridos. A Gabriel lo conocía muchísima gente de varios ambientes, entre ellos el mercado de calle Thompson, era una persona querida".