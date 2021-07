La columna de la Ubfal: todo sobre la gran noche de Sole Pastorutti en La Voz Argentina

Un clásico. La panelista del mundo del espectáculo de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, desmenuzó las principales noticias de la farándula argentina, luego de otra noche donde los números le dieron la derecha a Telefé. Doctor Milagro, con un capítulo muy fuerte, dobló en el rating a Showmatch (18,5 puntos contra 9,3 de Marcelo Tinelli), mientras que lo más visto de América fue Intrusos con 2,9, siendo Bendita con 5,4 el mayor índice de audiencia de Canal 9.

Aquí, un resumen de su columna en el programa "Vive Cada Día"

"En el equipo de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina no había mujeres, hasta que en la noche de este miércoles fue la única que se dio vuelta cuando una cantante de 20 años de Santiago del Estero eligió un tema de Gilda. Twitter celebró la llegada de esta joven que se llama Celena Díaz y enseguida apareció el nombre de Gilda como TT relacionada a la otra gran artista popular mexicana, Selena Quintanilla. Celena cantó el tema de Gilda, No me arrepiento de este amor con versión propia y acompañada con su instrumento, para darle ritmo intenso de cumbia a la icónica canción".

¡No me arrepiento de este amor! ❤ Así festejó @sole_pastorutti haber sumado a Celena a su equipo en #LaVozArgentina 🥰 ¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/lCWQSLS0q8 — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) July 8, 2021

"La familia vive en la ciudad de Munich, Alemania, donde Martín Demichelis es empleado del Bayern para entrenar a los juveniles y Eva Anderson nada extraña más que el verano y el calorcito que supo disfrutar en sus años de permanencia en Marbella. Por eso por estos días está feliz. Por el clima y porque finalmente a su hijo mayor, Bastian, de 12 años, le removerán los clavos después de una caida de su patineta en el pasado mes de mayo. Lo curioso es que en una imagen reciente que publicó su mamá, Bastian está igual a su padre y su hermana Lola (9), es casi un calco de su mamá, con lo cual podrían hacer la perfecta biopic de sus padres. Eva está orgullosa de su hijo, que por supuesto juega al fútbol y mostró cómo lo alcanzó en altura, camino a seguir creciendo y a dejarla muy abajo. Ella está muy activa en redes, se mantiene conectada con el país y con sus seguidores, aunque hace rato que por la pandemia no vienen a la Argentina y a la ciudad natal de Demi, Justiniano Posse, en Córdoba, donde vive su familia. Y la histriónica de la familia es la pequeña Emma, a la que apodaron 'abrojito'"

"Lucas Vivo García Lago es el director de Franklin sangra por la boca, la película que se está rodando en Dock Sur con gran elenco encabezado por German Palacios y Sofía Castiglione para la plataforma Disney Plus. La película tiene grandes participaciones como las de Luis Brandoni, Daniel Araoz y Luis Ziembrowski, en una coproducción de Pampa Films, Navajo Films y Buffalo Films. Franklin es un thriller de crimen, sangre y venganza. Una potente historia barrial que pronto veremos en la plataforma de Disney. Hace tiempo que Sofía Gala elige el cine, que le viene dando grandes oportunidades e importantes reconocimientos, y el último trabajo en que la vimos fue en un personaje menor, pero muy potente junto a Cecilia Roth, Miguel Angel Solá y Benjamín Amadeo en Crimenes de familia".