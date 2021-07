Una egresada de la UNS, la única argentina elegida para realizar un posgrado internacional

Un año repleto de emociones fuertes es el que está viviendo la bahiense Manuela Shocron Vietri. En mayo de este año, esta joven de 23 años obtuvo su título de licenciada en Letras en el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Y hace unos días, apenas un par de meses más tarde de aquel logro, se convirtió en la única argentina en ser seleccionada para realizar un posgrado internacional de dos años en la Unión Europea sobre Culturas Literarias Europeas.

El 23 de agosto, Manuela, una de las 17 elegidas a nivel mundial, emprenderá viaje rumbo a la ciudad de Bologna (Italia) para iniciar esta tremenda experiencia que un año más tarde la depositará en la Université de Strasbourg (Francia).

"Esta posibilidad surge a partir de una primera experiencia que tuve el año pasado y que también me brindó la UNS. En 2020 realicé un intercambio cultural con la Universidad de Siena (Italia) y cuando regresé me propuse poder recibirme para poder realizar esta maestría", resaltó Manuela en contacto con la redacción de LA BRÚJULA 24. "Todo se lo debo a la Universidad Pública y a las herramientas que me brindó durante mis años de carrera", agregó.

“Me recibí en mayo de este año y apliqué. Es un orgullo enorme haber sido elegida porque competimos con aspirantes de todo el mundo y este logro también es parte de todo lo que me dio la universidad pública”, valoró.

“Ese viaje me abrió la cabeza a posibilidades que podrían surgirme, como hacer un posgrado en otro país, que acá quizás no es tan común pero en otros países es más habitual. Mi primer objetivo fue recibirme y luego buscar algún posgrado así. Vi que eran muy pocas las becas y se presentan muchísimos candidatos, nunca pensé quedar entre los 10 primeros, contó.

Manuela tuvo la chance de elegir las universidades en las que realizará esta maestría y aseguró que se inclinó por Bologna y Estrasburgo por varios motivos.

"Ya realicé una experiencia en Italia y me volví encantada con ese país. Mis abuelos son de allá, así que la sangre tira. Y con respecto a Francia, soy muy fanática de la literatura de ese país y de hecho me quiero dedicar a esa rama de la literatura", comentó.

Su familia resultó un apoyo fundamental para que esta jovencita pueda terminar su carrera a tiempo para poder aprovechar esta posibilidad. "Mis padres son mi principal apoyo y mi motor. Ellos están felices por mi. Nunca me hubiera convertido en la persona que me soy si ellos no me hubieran ayudado", expresó.

Su maestría comenzará durante los primeros días de septiembre y a partir de allí serán dos años en el Viejo Continente. "No tengo claro qué pasará después. Veremos qué puerta se abre, pero por lo pronto quiero disfrutar de esta posibilidad", finalizó Manuela.