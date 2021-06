Tres Arroyos: "Me robaron un anillo como el de Menem", denunció un abuelo

Un abuelo de 83 años fue víctima de un violento asalto ocurrido ayer a plena luz del día en Tres Arroyos, mientras estaba acostado. El hombre dio detalles del calvario vivido y reveló en su charla con LU24.com.ar que "me robaron un anillo como el de Menem".

“Estaba en cama y escuche golpear, esperaba a mi nuera que me traía la mercadería, la señora que me atendía abrió la puerta y de repente oí más ruidos. Yo creí que eran los gatos, pero cuando me quise dar cuenta me sacaron el anillo y el reloj”, relató Carmelo José Mársico.

Además, quien reside en el domicilio ubicado en Sadi Carnot al 900 de la mencionada localidad explicó que a la mujer que los cuida "la arrastraron y golpearon, pidiéndole dinero y joyas".

El anillo, según lo que contó Mársico, tiene un valor aproximado a los 200.000 pesos y es similar al que usaba el ex Presidente Carlos Saúl Menem, con la diferencia, de que es color rojo.

“Eran dos personas, de unos 30 años. Me robaron varias cosas y me revisaron las dos piezas, me llevaron una escopeta, una máquina fotográfica y muchas cosas más”, informó.

Entre lágrimas, aseguró que "a mí no me golpearon pero a la señora sí, a ella le robaron el sueldo. Yo tanto no vi porque estaba en la cama y además no puedo caminar, no tengo equilibrio".

A horas del hecho, no sostiene la mirada, se encuentra devastado y preocupado por lo que vivió. Con su edad y su estado de salud, estos sucesos lo conmueven, no solo por él, sino también por la salud de sus acompañantes.

"Vino la policía y me hicieron una orden, declaré, la señora fue a la Comisaria a declarar", agregó, al tiempo que finalizó apuntando que "hace uno o dos años me robaron y se llevaron todo el oro que tenía, ahora me llevaron el reloj que era lo que más quería, se llevan todos los recuerdos que uno tiene. Nos robaron a las 8 y media".