¡¡¡Presencialiad ya!!!: Reclamo hoy, consecuencias mañana

Por Sergio Zaninelli, Secretario General de Aduns (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur)

Si me distraigo de la pandemia, adscribo a esa frase y no me contradigo. ¿Quién puede reclamar lo contrario?, ¿Quién puede objetarla?

Pero hay que ser distraído.



Las aulas, los patios, las oficinas, los gabinetes, los gimnasios y los laboratorios han sido (lamentablemente me permito hablar por un rato en pasado) nuestro lugar natural, nuestro espacio social, diario e integral de trabajo y estudio. ¿Cómo no vamos a desear volver a ellos? Los problemas o grandes interrogantes para responder a nuestro deseo son: cuándo y dónde. Y aquí se dificultan las respuestas según a quién se pregunte.



Podría afirmar que la vuelta a la presencialidad debe darse cuando las condiciones epidemiológicas sean las adecuadas y no “dibujadas” como ocurrió en la última modificación de fase; con un plan de vacunación más amplio, qué a pesar del impulso de este mes, aún no tiene un alcance importante ni completo. Volver a espacios con todos los elementos necesarios para nuestro cuidado, el de nuestros alumnos y sus familias.



Ahora no es posible.

Ahora estamos generando y sosteniendo un proceso educativo de manera virtual, remoto, a la distancia. Estamos trabajando y estudiando en estas condiciones que no son las ideales. Eran impensadas para muchísimos de nosotros hace unos meses.

Lo hacemos con mucho esfuerzo intelectual y monetario. Esfuerzo que también comparten nuestros estudiantes y sus familias.

Hoy la Escuela cerrada no es equivalente a: “no hubo clases”.

Pensando en todos los esfuerzos, es una afirmación muy injusta y ofensiva.

Cinchada

Salud vs. Economía

Salud vs. Fatiga pandémica

Salud vs. Imagen

Salud vs. Votos

Salud vs. Presencialidad Educativa



Estamos asistiendo a una cinchada.

Por ahora viene perdiendo la Salud.