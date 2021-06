Kicillof adelantó en La Brújula 24 que Bahía pasa a fase 3: vuelven clases presenciales

El gobernador bonaerense Axel Kicillof confirmó esta mañana en LA BRÚJULA 24 que Bahía Blanca regresa a fase 3, lo que implica una mayor flexibilidad en cuanto a las restricciones vigentes, incluyendo ahora la vuelta a la presencialidad escolar, a partir del lunes 28 de junio.

"Ha habido una progresión positiva, Estoy conforme con esto, entusiasmado porque esto permite decir que todos los sacrificios que se tomaron dieron frutos y nos permite recuperar algunas actividades que tuvimos que resignar en algunos lugares. La trayectoria de la enfermedad es conocida, primero sube en la ciudad de Buenos Aires y luego en el Interior. ahora se vio como primero bajó en el Conurbano y ahora pasa en distritos grandes del interior", sintetizó Kicillof, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Sin embargo, dejó en claro que "tampoco vengo a ponerme de héroe cuando las cosas salen bien, el esfuerzo lo hace la gente que no se prende a llamar a una rebelión, eso es muy penoso, todos estamos preocupados por la pandemia. Tratar de hacer política partidaria, ganar votos con esto, es realmente muy feo. Le quiero agradecer al pueblo de Bahía porque entiendo que va a pasar a Fase 3. Entre tantas cosas que tienen que ver con lo que decreta Presidencia, nos llena de alegría porque cuando uno hace un esfuerzo y tiene un resultado, por más que haya gente que ponga palos en la rueda, lo que hay que hacer es tener la autoestima alta porque en toda la Provincia hubo un buen fruto con todo esto que se hizo".

"A mi me gusta llevarlo al plano personal, pre pandemia, cuando uno va al médico y le recomienda una dieta muy dura o reposo, a veces consulta a otro médico hasta que le dicen lo que quiere. En este caso, las medidas que se tomaron incluida la suspensión de presencialidad es lo que recomiendan todos los especialistas, porque obviamente reduce la circulación, con sus costos que los tiene. Esto no es un tema político", sostuvo el mandatario provincial, en otro segmento de la entrevista radial.

Consultado respecto a actitudes repudiables que ponen en riesgo el sistema, Kicillof recalcó: "Creo que si la discusión pasa por decir la verdad o acatar la ley, si hay alguno que miente está siendo muy irresponsable. En lugares pequeños a veces dicen que hay un 30% libre pero son tres camas, con lo cual cuando aparecen casos se desborda. Siempre puede haber alguno que prefiera no hacerlo, pero no hay que dejarse llevar por esas voces. Me parece que está muy bien, que la sociedad en su mayoría lo ha entendido, esto es muy lamentable y solo se puede evitar con la vacunación, que avanza muy fuerte también en Bahía. Mientras tanto hay que seguir cuidándose. Ejemplo Inglaterra, tiene el 70% de vacunados pero le entró la cepa Delta y tuvo que posponer la apertura que tenía prevista. Seguramente mucha gente preocupada, pero son las alternativas que nos lleva el coronavirus".

"Hoy es un día para festejar y agradecer, los que tienen más conciencia lo hacen socialmente porque esto permite que no se contagien los demás y evitan que el avance de la enfermedad sea más rápido. Cuando hay más contagios no es solamente restringir actividades, hay más muertos. Por eso le quiero agradecer a la ciudad de Bahía Blanca por todo el esfuerzo que ha realizado", sintetizó.

Inmediatamente después, apuntó contra la oposición, en particular, contra uno de los referentes del PRO: "Lo escuchaba a Macri el otro día, recuerdo una conversación que tuvo con el presidente y después dijo que lo malentendieron. Lo hemos visto a nivel internacional. Llaman al incumplimiento de todo, es un desastre. Acá en la Provincia se tomaron las medidas de cuidado y mejoraron los números, sin tener que lamentar más muertos".

"El último número que tenemos en términos de vacunación está llegando a 5 millones y medio de vacunados con primera dosis. Esto nos permite hablar de una campaña que supera todos esos pronósticos de los que decían que no había vacunas. Esta semana llegan muchas más y esto nos permite alcanzar primero a los grupos más vulnerables. Y ya se está vacunando menores de 60 años sin enfermedades", celebró.

Por último, añadió que "las vacunas compradas por Nación tienen mucho que ver con la Provincia, en el caso de la Sputnik y varias, trabajamos junto con Nación para conseguirlas. También hay laboratorios como el caso de Pfizer que no trabajan con gobiernos provinciales. Hemos dicho que si traemos vacunas no serán solamente para bonaerenses, hay que compartir, ser solidarios. Lo vamos a coordinar con el Gobierno Nacional. Ahora están llegando algunas que incumplieron en su momento los plazos, pero hoy afortunadamente están llegando de todos lados y lo que nos toca es acelerar los procesos de inscripción y después de aplicación".