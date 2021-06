Concejales oficialistas piden a la Provincia relevar datos de conectividad de los estudiantes

Con los votos de los concejales oficialistas del HCD se aprobó una resolución en la que se pide al gobierno de la Provincia de Buenos Aires relevar datos de conectividad de los estudiantes de Bahía Blanca, como una manera de contar con información que sirva para orientar las decisiones, en especial por el formato de clases virtuales que se viene usando desde el inicio de la pandemia.

El concejal de Juntos por el Cambio, Federico Tucat, aseguró que tras reunirse con directivos de distintos colegios de la ciudad encontraron que el Ministerio de Educación de la Provincia nunca solicitó información sobre la conectividad y además estimaban que entre 40% y 45% de los estudiantes no contaban con ningún tipo de conexión.

Se quiere conocer si "los chicos tienen elementos de conectividad y cuál tienen, si accedieron a las clases y si los docentes tienen conectividad para dar la clase".

"No estoy en contra de que el Ministerio reparta netbooks a los chicos, pero con qué datos se reparten si no tienen datos de cuántos chicos se conectaron, de cuántos tienen dispositivos. No hace falta realmente una gran cantidad de recursos para hacer esto de manera clara", dijo Tucat en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.