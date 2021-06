Soy Rada se vacunó: "Es un acto individual, pero un beneficio colectivo"

El comediante bahiense Agustín Aristarán, mejor conocido como "Soy Rada" compartió en su Instagram que se vacunó este jueves y compartió un mensaje para que la gente se anote para inmunizarse.

"Tengo la Sputnik en mi cuerpo, estoy recontento, no se me pegó nada, sigo hablando igual, creo que chip no tengo", bromeó el artista quien explicó que se anotó hace un tiempo debido a un problema bronquial que padece.

"Anótense, no se guíen por lo que dicen, guiémonos por lo que dice la ciencia, los médicos que son los que saben. Si por ahí estás dudando, no dudés, anotate (...) la vacunación es un acto individual, pero es un beneficio colectivo", dijo en un video.

Desestimó los mensajes negativos que le llegaron y dijo que desea que todos los argentinos y todo el mundo esté vacunado pronto.