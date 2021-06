Guido Carelli Lynch: "En el Gobierno creen que la violencia pasó de las redes al mundo real"

Guido Carelli Lynch, conocido periodista del diario Clarín, escribió días atrás una nota titulada "Alarma amarilla en el Gobierno tras la explosión de un local de La Cámpora: advierten signos crecientes de violencia política", en la que lógicamente abordó cuestiones ligadas al ataque a la sede partidaria ocurrida en Bahía.

En la misma, el profesional dijo que "en la Casa Rosada hay inquietud por expresiones violentas en manifestaciones", especialmente ocurridas en la Capital Federal en el último tiempo. Y contó también que desde la administración que lidera Alberto Fernández "apuntan a Patricia Bullrich", entre otras cosas.

Esta mañana, Carelli Lynch habló con Germán Sasso, por LA BÚJULA 24, y resaltó que la crónica "es un análisis en base a la información que he podido recoger en el Gobierno, y lo que me llamó la atención es que durante los primeros días hubo repudio de los principales dirigentes, pero no mucho más". "Es como que no se corrió de su agenda, centrada en la vacunación".

"Indagando un poco más pregunté si efectivamente no había pegado tanto y me comentaron que sí se habló en distintas reuniones porque preocupa mucho lo que sucedió en Bahía Blanca, pero también otros hechos que no están necesariamente atados, como las consignas en las marchas aquí en la Capital", sostuvo el especialista.

En tal sentido, el periodista indicó que "lo que dicen es que hay una violencia simbólica que ya pasó de las redes sociales al mundo real. Y señalan que la oposición, más precisamente Patricia Bullrich, como que quiere encausar ese nivel de descontento, casi antipolítico, y lo identifican en el Gobierno como jóvenes de Derecha".

"Hay episodios de ataques a locales de La Cámpora en 2016, o lo que vivió el Presidente en Lago Puelo. No están conectados, pero ven que cada vez hay un discurso más violento, y todo eso con el agravante de que el Peronismo no puede salir a la calle y estas voces minoritarias están más amplificadas", aseveró.