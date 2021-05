Video: así le roban a una joven usando un inhibidor de alarma

Selene Bouyssede es una estudiante de la Universidad Nacional del Sur -Bioquímica- que sufrió el robo de un a gran cantidad de material de estudio y su computadora personal. Pero además, su historia tiene algunas características especiales.

En diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24, la joven contó que "fui a hacer un trámite con mi papá al Paseo del Sol, estacionamos, bajamos, y él puso la alarma supuestamente. Estuvimos unos 15 minutos y cuando volví al lauto vi la puerta mal cerrada y la gaveta abierta".

"Había dejado un bolso que ya no estaba. Fuimos a la administración enseguida y me mostraron el video. Después la policía nos dijo que probablemente hayan usado un inhibidor de alarma. Se ve que ponen el auto al lado nuestro y se mueven como si nada", se lamentó.

En cuanto a las medidas que tomó en procura de recuperar lo robado -o al menos intentarlo-, señaló que "publiqué todo por las redes y al otro día un hombre me contactó y me dijo que lo encontró atrás del shopping. Eso era lo que más importaba porque me había llevado mucho tiempo copiarlo a mano. Estoy atenta, todavía no supe nada de la notebook".