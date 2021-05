La columna de la Ubfal: se enojó Alex Caniggia y en Masterchef tiemblan

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, sintetizó esta mañana las principales novedades del mundo de la farándula, en una noche donde la televisión se puso muy picante, con ratings muy altos para la noche de Telefé y otro nuevo fracaso del programa de Marcelo Tinelli.

Aquí, un resumen de los aspectos salientes

"Por ahora es un enojo. MasterChef Celebrity se graba con tres semanas de anticipación y es real que Alex Caniggia faltó a una grabación, con lo cual llevó a la producción y al jurado del reality a tomar una decisión drástica. Contar exactamente qué pasó es spoilear el show que este jueves hizo 20 puntos de rating y lideró la planilla de Ibope. Lo que se vio es a un Alex divertido a veces, caprichoso otras, seguro de sí mismo y de su magia y sin interés de que los chefs le indiquen qué tiene que hacer o dejar de hacer. Nadie duda que es uno de los favoritos del programa de cocina con famosos y que si llegó lejos en el concurso es porque tuvo méritos para hacerlo tanto. Pero parece que dentro de varias semanas se verá cómo la situación llegó a un límite y no hubo vuelta atrás, hasta el momento, para el participante. En el interín, surgieron versiones que hablan de la oferta de Marcelo Tinelli y de Laflia su representante, Fabian Esperon, para que se incorpore a La Academia, programa que ayer hizo 10.8 en El Trece en la tercera jornada del reality".

DE CLASE Y FACHA SOY UN FIEL EXPONENTE... DUEÑO DE RATING, PIJUDO E INTELIGENTE...QUE VENGAN MIL PROGRAMAS YO NO TENGO OPONENTE...SI YO COCINO A MASTER CHEF LO ELIGE LA GENTE!!!!! #ELMASPIJUDO🍆 pic.twitter.com/bzSQTrAiYk — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) May 19, 2021

"Tuvieron sus crisis, alguna más profunda que otra, pero en su momento decidieron casarse y sellar la unión de la nacieron dos hijos hermosos: Esperanza y Fausto y ahora parece que van por una separación definitiva, Luciano Castro y Sabrina Rojas. Al menos así lo informó Ángel de Brito, quien habló con las partes y confirmó que la ex pareja ya está viviendo separada. Y más tarde tuiteó que Sabrina le dijo que se separaron hace un tiempo, que los dos están bien y los van a ver mil veces juntos, porque se separaron como pareja, pero no como familia. Habrá que ver si es una crisis definitiva, porque esta imagen andando en bicicletas nuevas fue de hace tres días, aunque la relación puede ser buena tras la decisión de no seguir viviendo bajo el mismo techo. Luciano y Sabrina se conocieron haciendo teatro en Mar del Plata con Valientes en 2009 y compartieron la última temporada del 2020 haciendo también teatro en La Feliz, con Desnudos, la obra que iban a reestrenar hace unas semanas atrás, antes de las nuevas restricciones. Son once años de pareja y cuatro de casados, para los actores que en estos momentos ya no compartirían la casa familiar. Recordemos que Luciano tiene un hijo mayor, Mateo".

"Tienen una diferencia de edad de seis años), pero la imagen de ambos es similar hacia el afuera, en cuanto a prestancia, altura, facha, modelos masculinos buscados por las distintas marcas para sus campañas. Pero según adelantó Leo Arias en Gossip por KZO, a partir de su tema personal expuesto públicamente, varios auspiciantes viraron su mirada de Horacio Cabak a Hernan Drago. Hasta ahora a Cabak le viene yendo muy bien conduciendo en radio, en TV con La jaula de la moda y como panelista en Polémica en el Bar; mientras Drago se luce más entreteniendo con Guido Kazcka en Bienvenidos a bordo. Lo cierto es que Drago estaría subiendo varios escalones en preferencia a la hora de elegir un modelo senior. Hernán también sacó su propia linea de perfume y no para de viajar a distintas provincias pese a la pandemia, convocado por distintas empresas. Cabak llegó a la tele muy joven, como notero, allá por los 80, mientras que Drago recién encontró su lugar junto a Juan Carlos Gujis en los 2000 en El show creativo. Pero la vida le dio revancha y hoy su imagen personal se cotiza".