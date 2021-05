"Si ponen a un procurador, quedamos todos en libertad condicional"

Mauricio Macri viajó ayer a Córdoba para presentar su libro “Primer tiempo”. En ese marco, fue consultado por la situación judicial de su asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, sobre quien pesa un pedido de captura internacional por una causa que lo investiga por ser integrante de una asociación ilícita y que solicitó un pedido de refugio político en Uruguay. “Me lo informó, me sorprendió, no estoy de acuerdo, pero lo entiendo”, afirmó.

El ex presidente también criticó al Gobierno por impulsar una reforma del Ministerio Público Fiscal, acusó al kirchnerismo de practicar lawfare contra su persona y se refirió a la posibilidad de ir preso en una entrevista con el diario La Voz del Interior: "Estoy preocupado, no tengo miedo y me estoy ocupando".

Esta mañana, en tanto, y en declaraciones a radio Mitre, aseguró: "Si ellos llegan a poner un procurador arbitrario, militante, estamos todos en libertad condicional. Cualquiera que diga algo contrario a lo que haga al gobierno… ahora los fiscales van a instruir, van a ser más importante que el juez”.

“Yo he rechazado los fueros. Podemos habernos equivocado con la macro, tendríamos que haber tenido una actitud más agresiva en la baja del déficit, más coherencia con la política cambiaria, pero nadie puede decir que nuestro gobierno no fue correcto. No hemos tenido bolsos ni esas paparruchadas que hemos visto. hemos sido un gobierno que se ha preocupado por rendir cuentas”, expresó Macri.

El ex mandatario, además, calificó como “una mentira” que haya existido una mesa judicial para impulsar causas contra funcionarios de las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner durante el Gobierno de Cambiemos. “Ahora dicen que todas las hice yo, es todo mentira; la mesa judicial es todo mentira, los que practican el lawfare son ellos persiguiéndome a mí, a mi familia”, enfatizó.

Fuente: Infobae