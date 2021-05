El desgarrador relato de una mujer que perdió a su marido de 40 años por coronavirus

Hace apenas unas horas, el mundo de Fernanda se puso patas para arriba. Su vida se derrumbó, luego de que Luis, su marido, de apenas 40 años y sin ningún tipo de patología previa detectada, falleciera a causa de las complicaciones generadas por el coronavirus.

Fernanda quedó ahora sola y a cargo de tres hijos: uno de 12, uno de 9 y un bebé de apenas un año y tres meses. Pero no es solamente dolor lo que siente, también hay bronca y enojo con aquellos que aún no toman conciencia de la gravedad que tiene esta enfermedad.

"Perdí a mi marido por culpa de algunos inconscientes que no usan protección. Me quedo con tres criaturas y lamentablemente nadie me va a ayudar", relató en comunicación con el móvil de LA BRÚJULA 24.

Como ella misma comentó, a Fernanda "se le terminó el cuento de hadas" tras la partida de su otra mitad. Por eso, pide que de una vez por todas haya sanciones duras para quienes ponen en riesgo a los demás.

"Estuvimos 14 meses encerrados. Sin cumpleaños y sin asados. Nació mi bebé y nadie lo pudo venir a conocer. Perdí a mi papá y no lo pude despedir por el coronavirus. Pero nos contagiamos igual por gente que decide no cuidarse. Las cifras que tenemos hoy en día mienten. Hay más cantidad de muertos. Yo lo viví en carne propia. Y son cada vez más joven. Junto con mi marido, falleció un chico de 23 años", mencionó.

Para cerrar, Fernanda le agradeció al personal de salud del Hospital Privado del Sur, por su dedicación y su compromiso con los pacientes.

"No pudieron hacer más. Las enfermeras le acariciaban las manos, le hablaban y le pedían que se despierte. No alcanza con agradecerles y muchos menos con un subsidio de 6.500 pesos cuando a uno que no trabaja le dan 15 mil", remató.