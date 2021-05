Diego Brancatelli, un periodista "intratable"

Nacido en Ituzaingó, peronista desde siempre por herencia de sus padres y abuelos, Diego Brancatelli, difícilmente pasa inadvertido cuando ejerce su otra pasión: el periodismo.



“Uno puede ser militante y ser periodista, carnicero, colectivero, cirujano o abogado"; convencido y sin grises, así explica cómo conviven el periodismo y la política en su día a día. Ciertamente, y más allá de los cuestionamientos, el conductor radial nunca ocultó sus preferencias políticas: “fue con Néstor Kirchner en 2003 cuando noté esa pasión”.



Coordinador Ejecutivo en el Municipio de Pilar desde inicios de 2020, en los últimos días fue noticia por partida doble. En primer lugar, causaron algo de sorpresa sus críticas al gobierno de Alberto Fernández por el aumento del combustible: “basta es una vergüenza”, publicó. Y en segundo término, por su duro trance de salud luego de contraer Covid 19. Con una grave neumonía bilateral, terminó internado en una clínica privada, lo cual también generó una nueva controversia.



Siempre protagonista con su opinión en el programa Intratables, donde participa desde 2013, no le escapa a los cruces con los invitados ni con sus propios compañeros; no obstante, para estos últimos siempre tiene palabras elogiosas: “ellos no se enojan y a veces les digo barbaridades; Débora (Plager) es brillante, inteligente… y Paulo (Vilouta) profesionalmente es un talentoso, pero es mejor persona”.



Cuando las cámaras se apagan, la debilidad del “Branca” es su familia, sus hijos: “fue lo mejor que hice en mi vida, es mi mejor trabajo”, explica dejando claro cuál es su orden de prioridades.



Polémico, frontal, apasionado, Diego Brancatelli será el invitado de hoy en el Instagram Live [email protected] desde las 19.30 horas, en una charla imperdible que promete conocer el otro lado de un periodista “intratable”.