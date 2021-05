Jorge Lanata está internado en Miami y se posterga su regreso a la televisión

El periodista Jorge Lanata debió ser internado en Miami, ciudad donde se encuentra desde hace varias semanas, por una infección urinaria. La información fue publicada por Ángel de Brito en su cuenta de Twitter para de inmediato ser confirmada por Radio Mitre, emisora en la cual el prestigioso conductor comanda Lanata Sin Filtro a través de las redes sociales.

“Tiene una infección urinaria, por eso estos días se sentía tan cansado como para no conducir -amplió De Brito-. Está internado en el Mount Sinai Miami porque le están pasando antibióticos. Ya está bien, pero tiene que quedarse siete días por los antibióticos”.

Según confirmaron desde la emisora, el periodista lleva varios días en Estados Unidos realizando entrevistas para PPT, su programa en El Trece. Tenía planeado volver a la Argentina el 22 de mayo, con el debut planificado para el 30 del mismo mes. Pero su regreso a la pantalla chica quedará postergado. Según trascendió, en Miami se encuentra acompañado por su pareja, la abogada Elba Marcovecchio, que trabaja en el estudio del doctor Fernando Burlando.

El periodista se encuentra en el prestigioso Mount Sinai Medical Center, que es el hospital universitario privado independiente sin fines de lucro más grande del sur de Florida, fue fundado en 1949. Al igual que su homónimo de Nueva York, es de primer nivel y ofrece atención integral e innovadora en cardiología, neurociencia, oncología y ortopedia. Es el único hospital del condado Miami-Dade en ser nombrado uno de los 100 mejores hospitales del país por IBM Watson Health. Tiene además clasificación de 4 estrellas de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

En relación a la salud del periodista, hay que repasar que en los últimos años Lanata tuvo diversas dificultades de salud: en 2019 ya había tenido que suspender las emisiones de PPT y para fines de 2020 fue sometido a una “intervención quirúrgica menor”, por lo que estuvo internado varios días en la Fundación Favaloro.

Hace unos días, en una entrevista con Mariana Fabbiani, el periodista había dado un móvil desde Miami contado cómo se vive la pandemia en Estados Unidos. Además, luego de la insistencia de la conductora, contó que se vacunó contra el COVID-19 en Miami. “Y vos, ¿te vacunaste, Jorge?”, lo consultó la anfitriona de Lo de Mariana, a lo que respondió, irónico: “No, me voy a vacunar en Argentina y voy a esperar seis años a que me den la segunda dosis”.

“¿Por qué decidiste eso y no lo hiciste allá que tenés más fácil acceso a la vacuna?”, indagó Fabbiani, y luego de que Lanata le pidiera que no preguntara, continuó: “Escuché que el ex presidente Mauricio Macri se vacunó en la farmacia...”. Sin querer dar demasiados detalles, el periodista admitió: “Ya sé. Sí, sí, sí, me vacuné”. A lo que la conductora celebró: “Está bien, hay que hacerlo, es real. Además estas en una situación de salud delicada”.

