Brancatelli: "En el tema de la pandemia no debió existir grieta"

El periodista Diego Brancatelli aseguró que en el tema sanitario no debió existir la grieta y criticó a la oposición, que, según su opinión, se ha dedicado a atacar al gobierno y a politizar la pandemia.

"Estoy totalmente a favor de la grieta, la grieta es ideológica, no me digan que no hay grieta. A los impresentables que nos arruinaron los quiero bien lejos, la grieta es vos estás allá, yo estoy aquí, estamos en lugares opuestos", afirmó en un Instagram Live de La Brújula.

Agregó que eso no significa insultos, escraches o agresiones, sino que "simplemente, estamos en lugares completamente opuestos".

Brancatelli, quien es Coordinador Ejecutivo en el Municipio de Pilar desde inicios de 2020, agregó que vencer la pandemia debe ser un punto que una al país, en especial en cuanto al tema económico.

Señaló que para él "la grieta es el debate, el intercambio de opiniones. Hay temas donde creo que no debería haber grieta. En el tema sanitario debimos estar todos del mismo lado, pero hubo una oposición miserable que se encargó de hacerlo todo mas difícil".

"Tendría que haber un equilibrio, hay que vacunar más rápido, hay que ayudar económicamente y hay que quedarse en casa", aseguró.

Sobre sus críticas al gobierno señaló que "la gente se confunde y cree que yo defiendo todo. Yo defiendo de lo que está bien, siempre voy a pensar en la gente, así soy yo. Durante mucho tiempo estuve de acuerdo con muchas cosas, en este momento estoy en desacuerdo con muchas cosas".

Para Brancatelli es imporante hacerle saber al presidente los errores que comete, porque es la forma en que no regresen "los impresentables".

