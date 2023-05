La columna de la Ubfal: todo sobre la pelea entre Kablan y Brancatelli

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó las principales novedades del mundo de la farándula, en su habitual columna en “Hora Pico”

“A la polémica de Paulo Kablan y Diego Brancatelli, la de la novela ATAV2 de El Trece, se suma al nuevo error que cometió Estefi Berardi. Habló de María Isabel Sánchez como una periodista de espectáculos en Radio Mitre a la que acusó de no citar fuentes, desconociendo la trayectoria de la locutora que solo hace un micro de color en su programa diario. Ser joven no te da crédito para no saber de nada, entonces Yanina Latorre aprovechó y salió a enfrentarla. El error de Estefi fue no haber respetado, porque terminó atacando a alguien que no conoce. Respecto de Brancatelli, lo que pasó es que quedó a cargo de la conducción con la ausencia de Jorge Rial en Argenzuela por C5N y ayer se enfrentó con Kablan sobre el tema de gatillo fácil. Lo que a Paulo le molestó es que Diego haya confrontado su información con agresiones, por eso el periodista especializado en policiales se fue del piso”.

¿Por qué no estuve al aire en el último bloque en @c5n? Por respeto al canal y a los compañeros. No puedo tolerar una falta de respeto de cualquier mal educado sin preparación. — PAULO KABLAN (@paulokablan) May 23, 2023

“Gabriel Bermúdez se cortó el pelo y parece otra persona, pero para hacer el personaje en la serie Los Protectores tuvo que cambiar su look. Allí personifica a un representante de jugadores de fútbol y la segunda temporada está a punto de llegar, en el mes de junio a la plataforma. Será dentro de un mes, en Star+, con Adrián Suar, el brillante actor colombiano Andrés Parra y una participación de Lionel Messi”.

“Por lo que se presume, solo quedará un solo participante en carrera en el repechaje de Masterchef. Todos creen que se tratará de Antonio. Reconozco que su historia de vida es conmovedora, pero me tiene cansado tanto llanto en TV. No hay nada dramático en su pasado. Lo único particular es que viene de Salta. A mi me gusta Aquiles, me parece joven, talentoso, divertido y creativo. En un segundo escalón elijo a Estefanía y Delfina”.