Habla la dueña del hogar trucho: "Si lo habilitaba me salía muy caro"

La dueña del hogar donde falleció un abuelo por coronavirus reconoció que el lugar no se encuentra habilitado para prestar servicios y que opera sin enfermeras ni médicos.

"El geriátrico no está habilitado. En una oportunidad lo iba a hacer, pero después por diferentes circunstancias que tienen que ver con lo económico no pude. Si lo habilitaba como un hogar sustituto me salía muy caro", dijo Estefanía Medina en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Medina aseguró que "los familiares de este hombre sabían de entrada que el lugar no estaba habilitado, que no se manejaba con médico y que no había enfermera".

La mujer afirmó que el local sufrió daños y que bajo su cuidado siguen tres personas, todas ellas aisladas y sin síntomas de coronavirus. Además, negó las acusaciones hechas por la hija de la persona fallecida.

Medina aseguró que ella no presenta síntomas y que este jueves se hará el hisopado. Explicó que debido a la pandemia los abuelos no recibían visitas, pero que tampoco han sido vacunados.