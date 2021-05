El aumento en la tarifa de los taxis autorizada por el HCD esta semana es una medida que el sindicato de peones reconoce como un impacto negativo para la colectividad, pero aseguran que es que es necesaria para que ese rubro siga trabajando.

"El aumento del taxi no es nada bueno, pero es necesario. Los aumentos siempre molestan, pero yo que estoy arriba de un auto hace 16 años, puedo decir que esa tarifa se hace con base en un estudio de costos. No es casualidad", afirmó Rodolfo Arce, secretario del Sindicato de Peones de Taxi, en el programa Nunca es Tarde que se transmite por La Brújula 24.

Arce detalló que por lo general, cuando se implementan los incrementos, ocurre una merma en la cantidad de los pasajeros, pero "con el tiempo la gente se va acostumbrando", porque "el que toma un taxi es un cliente habitual".

El secretario del Sindicato de Peones agregó que la pandemia golpeó muy fuerte al rubro y que de unos 400 autos que prestaban servicio en Bahía Blanca a principios del año pasado, bajaron a unos 200. "La pandemia hizo estragos por el horario nocturno", dijo.

"Yo trabajaba en un turno nocturno y ya no fue redituable para ninguno, ni para el dueño. Al no haber ningún tipo de actividad (por las restricciones para evitar la propagación del coronavirus) es imposible hacer un viaje. Es desgastante estar 12 horas sin hacer nada y llegar a tu casa y no tener suficiente para darle a tu familia", aseguró.