Violó el arresto domiciliario y agredió a su ex: "Tengo miedo de que vuelva"

Un sujeto violó su arresto domiciliario, le robó el auto a la ex, la agredió y luego se entregó a la policía, pero la víctima teme que regrese para hacerle daño de nuevo.

"Tengo mucho miedo y no sé lo que va a pasar ahora. Me robó el auto, me golpeó y van a ver si le dan una nueva pulsera y yo que sé si va a cumplir el arresto en su casa. A mí no me tomaron la denuncia. La policía dice que como se entregó y me devolvió el auto, solo me tomaban la declaración", dijo Antonella.

Antonella se refirió a los hechos ocurridos durante la madrugada de este viernes cuando Juan Ignacio Crucianelli, quien fuera su pareja hasta hace un mes, se quitó la pulsera electrónica y se dirigió a su casa, donde la agredió y huyó con su auto, para luego entregarse gracias a la intervención de su madre.

"Me encontró a mitad de camino, porque me pidió que nos viéramos, que lo perdonara. Enseguida que me bajé del auto, me empujó, agarró el auto, me tiró el celular por la ventanilla y se llevó todo", relató la chica de 21 años.

La madre del imputado lo entregó en la comisaría. En el caso ya interviene la Justicia. Crucianelli estaba bajo arresto domiciliario tras ser detenido el pasado 10 de enero cuando, junto con un cómplice, intentó robar en un comercio de calle Tucumán al 1700.

Antonella agregó que hizo una denuncia hace dos semanas por violencia de género contra Crucianelli, cuando la golpeó y la dejó encerrada en la casa y luego la arrastró por la calle.