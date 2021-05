Causa Uocra: "Estoy en la cama por el coronavirus, no puedo ir al juicio"

Mariano Jara, quien representa los intereses de Guillermo Molina en el resonante juicio contra la mafia de la UOCRA, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 y lamentó que el juez Eugenio Casas tenga decidido continuar con el debate, a pesar del reciente brote de contagios de coronavirus.

"Me contagié en el juicio, al igual que el fiscal, la secretaria, la particular damnificada, dos de los imputados e infinidad de policías que también estaban ahí. Ayer presenté un certificado médico autorizado por el neumólogo que me está siguiendo, en el que me dice que por lo menos por 10 días más no estoy en condiciones de hacerlo presencial", señaló el profesional en diálogo con el periodista Germán Sasso.

Y agregó: "La pasamos muy mal, incluso estuve internado en el Italiano a solo dos habitaciones del fiscal Zorzano, los dos con un casco especial como el que tenía Sergio Lapegüe y a punto de estar en terapia intensiva porque eso era lo que nos decían los médicos. Los dos salimos con neumonía bilateral, pero me parece que el doctor Zorzano la pasó un poco peor que yo".

En ese mismo sentido, Jara señaló que "más allá del fondo de la cuestión, de la causa, acá hay cosas que llaman mucho la atención. En primer lugar la insistencia en hacer el debate, porque antes podría ser interpretada como una postura de los defensores la intención de suspenderlo, pero todo lo que decían sobre las medidas de seguridad se terminaron confirmando".

"Ahora, pese a que todavía siguen con los síntomas, vuelven a convocar a las personas otra vez al recinto, y más sabiendo que hace tres días se supo que no hay fiscal. De hecho, hoy el Ministerio Público presentó un escrito avisando que no hay fiscales", apuntó.

"Acá hay dos cosas en juego, primero el derecho a la salud, porque yo tengo que ir a un lugar a ser juzgado y tengo que tener garantías de seguridad para no contagiarme. Y en paralelo están los imputados que dijeron que quieren ir al juicio", contó Jara.

"No hay ningún antecedente similar. Cuando uno no sabe que hacer, y el Código acompaña, lo que debe primar es el sentido común. Si en un juicio se contagió la mitad de los presentes y se murió una persona, no se puede convocar a todos al mismo lugar y en las mismas condiciones".

"No hubo ningún cambio, no se recogió el guante de las graves consecuencias que tuvo este juicio en cuanto a la salud".

"Lo que más nos llama la atención es este derrotero de resoluciones, esta desesperación por seguir adelante con un juicio en el que todas las partes están de acuerdo en que no están dadas las condiciones".