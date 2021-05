"La zona fría seguirá luego de la pandemia e incluye a la garrafa"

La diputada del Frente de Todos, Liliana Schwindt, se mostró orgullosa a partir del avance clave que logró la ley de "Zona Fría" que será votada en el futuro cercano en la Cámara de Diputados y que cuenta con el acuerdo de los distintos bloques. Con esta iniciativa, Bahía Blanca y decenas de distritos bonaerenses lograron entre el 30 y el 50% de descuento en las tarifas de gas.

"Es el mejor regalo que me podían hacer en el día de mi cumpleaños, después de tanta lucha. La Ley va a salir. El diálogo que logramos con el ente regulador fue de gran importancia. Soy parte del bloque del Frente de Todos y apenas asumí comencé con este tema y tomaron nota inmediatamente, comenzando con las reuniones con las distintas partes", mencionó Schwindt, en LA BRÚJULA 24.

Además, durante su charla con el periodista Germán Sasso recordó que "le hice este planteo a Máximo Kirchner, quien escuchó atentamente y lo comprendió. Me dijo que lo íbamos a llevar a cabo, con los pasos a seguir correspondientes. Nos solicitó un estudio profundo para que no quede nadie afuera y haya que hacer parches. Nos apoyamos en los datos del Servicio Meteorológico, para establecer la zona a la que le correspondía este beneficio".

"Son 48 distritos de la Provincia que tendrán a algunos usuarios con un descuento del 50% y otros con el 30%. Sumaremos a este proyecto a otros actores de distintos bloques, quienes habían presentado sus iniciativas y unificar en uno solo, para que en la próxima semana se lleve adelante una reunión informativa", resaltó la legisladora en otro segmento de la entrevista radial.

Y lanzó una invitación: "Ojalá el intendente de Bahía Blanca pueda asistir a contar lo que ha vivido el vecino, esperamos que pueda participar al menos vía Zoom para que el proyecto pueda ser votado lo antes posible. Llevo diez años peleando por esto. Si se analiza la cantidad de distritos que están comprendidos, la mayoría son de Cambiemos y eso no nos importa porque el beneficio es para los usuarios, más allá de a quiénes voten".

"El acceso a la calefacción es un derecho y no puede ser que un jubilado, un trabajador independiente que la pelea todos los días en este contexto de pandemia tenga miedo de prender una estufa porque no sabe si lo podrá pagar, al implicar un amplio porcentaje de su salario. Incluye a la garrafa, que tendrá el mismo descuento, sabiendo que hay muchos lugares donde no hay red de gas natural", refirió Schwindt.

Por último, puso el foco en que no será una medida efímera o que solo se extenderá durante el tiempo que dure la pandemia: "Esta es una ley que queda, que detalla las ciudades incorporadas y no es solo para siempre. El partido de Lavagna será uno de los firmantes y Cambiemos, al mirar el mapa, creo que nos va a acompañar porque la mayoría de los distritos son gobernados por dicho espacio".