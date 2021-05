El difícil momento de Julio César Falcioni: murió su esposa Ada

Julio César Falcioni y su familia viven horas de profundo dolor tras la muerte de Palka Ada Adela, la esposa del actual entrenador de Independiente. El DT se había alejado del día a día del plantel desde hace algunas semanas para estar cerca de su compañera, quien había sido internada debido a su delicado estado de salud.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Palka Ada Adela, compañera y esposa de nuestro entrenador Julio César Falcioni. Todo Independiente acompaña a Julio César Falcioni y su familia en este duro momento”, informó la cuenta oficial del club de Avellaneda tras conocerse lo sucedido con la mujer que tenía una enfermedad preexistente y se había contagiado de coronavirus durante las últimas semanas.

El plantel había mostrado muestras de apoyo al Emperador en el partido del último fin de semana contra Huracán antes de iniciar el cotejo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. “Fuerza Julio y familia”, decía la bandera que presentaron los once titulares que jugaron en el triunfo por 3-1 que le permitió al Rojo avanzar en la Copa de la Liga. “Fuerza Julio. Estamos todos con vos. Vamos arriba, sos un ejemplo de vida, de nunca bajar los brazos. Estamos todos con vos”, publicó hoy el mediocampista puntaltense de Independiente Domingo Blanco en redes sociales luego de conocerse la noticia.

Falcioni, quien se había contagiado de coronavirus el 6 de abril pasado, había decidido depositar sus tareas en sus dos principales ayudantes de campo, Omar Píccoli y Pedro Damián Monzón, quienes estuvieron al frente del equipo durante los últimos partidos del Rojo tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana.

El entrenador, padre de Natalia y Laila, y abuelo de Santino, Valentino, Filippo, Sofía y Victorio, se recuperó de cáncer de laringe que le detectaron a fines del 2017. “La que sufrió mucho pero mucho fue mi familia. Ahí estaban mi señora y mis hijas. Me acompañaron a una operación sencilla, pero resulta que entré a las 9 de la mañana y no salía nunca. Terminé saliendo a las 11 de la noche del quirófano. Ellas me cuentan que estaban desesperadas. Pasaban las horas y no tenían ninguna información. Yo no me di cuenta”, le relató a este medio en el 2019 sobre cómo atravesó la cirugía donde le detectaron su enfermedad.

Julio César volvió a trabajar este año como DT principal cuando fue contratado por Independiente para reemplazar a Lucas Pusineri. “Yo sabía que iba a estar mucho tiempo sin dirigir. Al no renovar, decidí frenar. Tuve un par de ofertas de afuera y alguna también de acá, pero las rechacé porque quería recuperarme totalmente. Si bien a mí me dijeron que no tenía más la enfermedad en noviembre del año pasado (2018), yo llevaba tres años seguidos trabajando, sin vacaciones y con una lucha durísima en el medio. Necesitaba parar. En todo este tiempo estuve en familia, me fui con mis nietos a la costa, vi mucho fútbol. Aproveché para descansar, para recuperarme, para hacer fonoaudiología… Hoy puedo decir que estoy totalmente recuperado y con muchas ganas de trabajar”, le había dicho a este medio antes de volver a tomar el mando del Rojo en enero de este 2021.

El entrenador de 64 años, considerado paciente de riesgo, superó el coronavirus tras el aislamiento que inició a comienzos de abril pero estuvo alejado en la mayoría de los partidos recientes del Rojo ya que se abocó a acompañar a su esposa ante su delicado estado de salud.

Dirigió al equipo en la derrota ante Talleres de Córdoba del 3 de abril y luego reapareció en el banco de suplentes el 28 de abril para la victoria 3-1 sobre Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana. Sin embargo, delegó el sitio en el banco de suplentes en los duelos ante Atlético Tucumán, Bahía de Brasil, Huracán y en el de ayer contra City Torque en Uruguay.

Banfield, otro de los clubes donde dejó su huella, también mostró su afecto al entrenador en este difícil momento a través de sus redes sociales: “El Club A. Banfield lamenta profundamente el fallecimiento de Ada, esposa de nuestro querido Julio César Falcioni, y acompaña a toda su familia y seres queridos en este momento de dolor”.

(Fuente: Infobae)