Falcioni fue hospitalizado tras descompensarse mientras dirigía el entrenamiento

Julio César Falcioni fue internado esta mañana luego de descompensarse durante la práctica de Banfield. El DT, de 67 años, fue estabilizado y se encuentra descansando en una clínica, pero permanecerá “en observación” en el centro sanitario. La evolución del entrenador será fundamental para decidir si estará o no el lunes en el banco de suplentes del Taladro, que recibirá a Vélez por la décima fecha de la Liga Profesional.

El repentino malestar del entrenador sembró la sorpresa y el susto entre los asistentes al predio de Luis Guillón en el que se entrena la primera división del Taladro. Una vez trasladado y pasados los primeros instantes de preocupación, el entrenamiento del viernes quedó suspendido. Plantel y cuerpo técnico aguardaban por noticias alentadoras sobre la salud de Falcioni, que llegaron pasado el mediodía. Según trascendió, Falcioni sintió que se le dormía uno de sus brazos y se descompensó. Como todo sucedió de repente, fue inmediatamente asistido y trasladado a la clínica para un mejor control.

En tanto, el club de Lomas de Zamora emitió un comunicado para informar sobre el estado de salud de su entrenador: “En la previa del entrenamiento de hoy, Julio presentó malestar general y dolencias menores; y tras consultar al Departamento Médico, se dispuso que personal del Club lo acompañara a un centro médico para realizar estudios preventivos. Tras las evaluaciones, Julio permanecerá unas horas en observación cumpliendo los protocolos habituales de este tipo de situaciones. Su estado de salud es óptimo”, dice el texto. Y agrega: “Una vez dado de alta, el Emperador retomará sus tareas habituales. En tanto, el plantel será conducido por sus colaboradores”.

En noviembre de 2018, Falcioni fue noticia por un cáncer de laringe. Su tratamiento, efectivo, se llevó buena parte del vozarrón que lo caracterizaba. Reapareció en el Florencio Sola, el estadio del Taladro, un año más tarde, en septiembre de 2019. Y lo hizo para hacerse cargo del equipo por cuarta vez. “Me palpitaba que tenía algo, se lo dije a mi mujer, se lo dije a mis colaboradores más directos, estábamos en Banfield. A mí me habían programado una operación porque me habían encontrado unos nódulos. No había nada de apuro, era de agosto a diciembre, algo así, pero en mi interior pensé que algo había, que estaba complicado, esos pálpitos que tenés”, recordó el Emperador en una entrevista con TyC Sports.

Con información de TyC Sports