Kicillof: "Nos dicen que no nos importa la educación, son unos caraduras"

El gobernador Axel Kicillof volvió a meterse de lleno en el debate por la presencialidad en las escuelas en el medio de la segunda ola de coronavirus y le apuntó directamente a dirigentes de la oposición a los que tildó de "caraduras".

"Nos dicen que no nos importa la educación. Perdonen el exabrupto: ¡son unos caraduras! Hubo una desinversión histórica en educación durante el gobierno anterior, dejaron de apostar a la infraestructura y mantuvieron una guerra con los docentes por los aumentos de sueldos. Se la agarraron con la educación pública y eso significa agarrarse con la Provincia, con los padres y con las familias", resumió el gobernador, sentado al lado del intendente Héctor Gay, durante su discurso en la planta de ABSA.

Kicillof mencionó que durante estos meses de pandemia, "se repararon unas 3.000 escuelas" porque "estaban en condiciones desastrosas".

"Había instituciones que estaban en graves condiciones de peligro para los trabajadores y para los alumnos. Que me digan lo que quieran, pero no acepto que me digan que no nos importa la educación", agregó.

“Entiendo que es duro suspender la presencialidad. Pero se nos mueren bonaerenses”, completó.

Esta mañana y teniendo en cuenta la visita del gobernador, un grupo de padres se reunió espontáneamente para reclamar por el retorno de la presencialidad.

En primer término se dirigieron a la Jefatura Distrital de Educación, ubicada en Moreno al 200 y luego llegaron a la Municipalidad. Más tarde, intentaron acercarse a Kicillof, durante su presentación en la Departamental de Policía, pero no lograron su cometido.