Controversia entre la Justicia federal y la provincial por violar las restricciones

Una situación particular se vive por estas horas ante el endurecimiento de las medidas que rigen en la ciudad frente al crecimiento exponencial de contagios que derivaron en un retroceso a fase 2. Ese escenario volvió a poner en el centro de escena la violación de las restricciones que se aplican a vecinos de la ciudad que incumplen con la legislación vigente.

En Bahía Blanca coexisten el fuero federal y el provincial. El conflicto radica en quién es la autoridad de aplicación, quién controla qué se puede hacer y qué no. En definitiva, quién es el que le dice a un director de escuela o al dueño de un restaurante que debe cerrar.

La controversia surge a partir de la aplicación del artículo 205 durante todo el año pasado con relación a la violación de las restricciones. Después de una resolución del Procurador General de la Nación se comenzó a discutir cuál es la competencia de ese artículo, tal como explicara el ex fiscal Christian Long, panelista del programa que conduce el periodista Germán Sasso en la primera mañana de LA BRÚJULA 24.

No resulta nada sencilla la labor de Gonzalo Bezos, jefe de la Departamental que llega a un lugar, infracciona (más allá de que el ministro Berni ayer le dijo a este medio que los agentes no controlan la circulación de virus) y no sabe si enviar las actuaciones al fuero federal que es de excepción o al provincial. A tal punto que en las últimas horas se pudo observar al propio comisario con la carpeta de un lado a otro sin saber a ciencia cierta a quién entregársela.

Ninguno de los dos se ponen de acuerdo, pero en la práctica lo que termina primando es que actúa el primero que interviene. La aplicación del artículo 205 siempre fue federal. Pero el dictamen del Procurador General de la Nación en el que se deja sentado que dicha legislación se está aplicando de manera ordinaria y no excepcional a causa de la pandemia.

Es por eso que entiende que debería intervenir la Justicia Federal. Fuentes locales del fuero bonaerense mencionan que se harán cargo de tomar las causas a regañadientes, considerando que no les corresponde.