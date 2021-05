"No estoy de acuerdo con la suspensión de clases presenciales, pero lo acataremos"

El intendente Héctor Gay conversó esta mañana mano a mano con LA BRÚJULA 24 luego de que a última hora del domingo se diera a conocer la decisión de que Bahía Blanca retrocedía a Fase 2, lo que causó un enorme revuelo y una catarata de dudas que, aún hoy, no pueden evacuarse: "No estamos de acuerdo con suspender las clases presenciales, pero lo vamos a acatar", señaló.

"Esto no escapa a lo que ocurre en la gran mayoría del planeta, incluso en países desarrollados. Por citar un ejemplo, Alemania tiene cerrada la gastronomía desde noviembre. Tengo en claro que no es un momento para discusiones de tono político-partidario. Esto es una pandemia y debemos dejar aquello de lado. Con la educación tenemos una postura clara, pero tenemos en claro que es una institución democrática donde un DNU presidencial tiene fuerza de ley", resaltó Gay, en su charla con el periodista Germán Sasso.

En esa misma dirección, el Intendente admitió que "si de 45 UTI Covid con respirador tengo 43 ocupadas, no puedo alegremente decir que no acato nada porque tengo una responsabilidad para con los bahienses. Es una cuestión de sentido común. Semana a semana revisaremos los números con el jefe de Gabinete y podremos pelear volver a fase 3 si los indicadores mejoran y el Gobernador lo va a aceptar como hizo con Mar del Plata. Nos manejamos por números, como lo hacemos con la educación".

"Quienes tenemos responsabilidades importantes no debemos pensar en si me peleo con el Gobernador tendré un par de puntos más o menos. Fuimos uno de los pocos municipios que tomó la decisión de que todos los comercios sean exentos de las tasas municipales hasta el 30 de junio. Ese esfuerzo es muy grande porque la recaudación no es algo que esté creciendo. Así acompañamos a los dueños de gimnasios, restaurantes y de locales de venta de ropa. Esperemos que Nación y Provincia también tengan una mirada integral de la situación, observando también el aspecto económico", añadió.

Y fue tajante: "Estamos al frente de la cuestión porque miles de bahienses así lo quisieron y así lo haremos hasta el último día de nuestra gestión. Llegamos a esta situación porque una parte de la sociedad no quiere resignar nada ni se hace cargo. Lo vimos ayer con el banderazo que se realizó ante la atenta mirada de la Policía y con gente que se reúne y toma mate comunitariamente. No tenemos tantos inspectores y todos tenemos alguien que se contagió, la pasó mal o se murió. Si eso no es suficiente, tendremos consecuencias".

"Hay algunas cuestiones que están en la nebulosa, como por ejemplo el tema del transporte público donde no alcanza con saber quién es esencial y quien no. El jefe regional de educación comunicó a las escuelas la prohibición de las clases presenciales recién cuando cerca de las 22 recibió la notificación", concluyó Gay.