Triple A: el abogado de los imputados pedirá la absolución

Gustavo Rodríguez es el defensor oficial que asiste a Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero, los cuatro imputados en el marco de la causa denominada Triple A que investiga los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante un lapso de la década del 70, adelantó en LA BRÚJULA 24 aspectos vinculados con lo que será su estrategia en la jornada de alegatos.

"Ha habido testigos que los señalaron como miembros de la agrupación. Intentamos descalificar algunos testimonios porque es un delito que analizado dogmáticamente ofrece serios reparos en cuanto a su comisión. Si nos atenemos a uno de los extremos de la imputación que es la autoría, en eso estamos trabajando porque hubo testigos que no fueron lo suficientemente objetivos", sintetizó Rodríguez, en su charla con el periodista Germán Sasso.

"Y sintetizó que "en algunos casos entendemos que son testigos que guardan un interés en el resultado del proceso. Hace diez años que trabajo desde esta Comisión en los juicios de lesa humanidad y jamás promoví la formación de causas por falso testimonio contra víctimas del terrorismo de Estado. Lo que digo es que hay testigos que sin faltar a la verdad pueden haberse movido por algún interés en el resultado del juicio".

"Los acusados no prestaron declaración en el debate, sí lo hicieron en la etapa de instrucción. El próximo lunes tendrán la palabra los dos querellantes restantes que representan a la familia de Luis García y a la UNS, donde se produjo el homicidio de David Cilleruelo. Si bien la UNS mantiene una unidad institucional, la reapertura de la causa fue pedida por la casa de altos estudios, ya en democracia", expuso, al tiempo que explicó que tanto el establecimiento educativo como la representación de García no podrán acusar autónomamente porque no requirieron la elevación a juicio de las actuaciones.

Por último, Rodríguez manifestó que "en el caso de los cuatro acusados por el delito de asociación ilícita se solicitará la absolución, en la medida que existen reparos constitucionales y serán rebatidos todos los elementos del cargo en el transcurso de los alegatos que serán muy largos. En el caso de Aceituno a quien se le imputa, además, un homicidio se va a procurar la absolución porque existe duda razonable de la autoría y se planteará un argumento subsidiario que tenga que ver con los alcances en el grado de su participación".