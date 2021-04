"No hay ambiente en la gente como para tomar medidas más extremas"

En el marco del aniversario de Bahía Blanca, que este domingo está cumpliendo 193 años, el intendente Héctor Gay dialogó en LA BRÚJULA 24 acerca de las virtudes de nuestra ciudad y del panorama complejo que atravesamos frente a la pandemia, que pone a la distancia cualquier celebración que debería tener lugar en este día tan especial.

“Quienes vinimos por trabajo o por estudio y nos quedamos, la sociedad nos permitió ir ocupando posiciones. Cuando vengan los censos habría que preguntar cuanta gente de afuera hay en Bahía y quizás nos sorprenderíamos. En 1980 cuando vine me dijeron que me iba a encontrar con una ciudad cerrada, compleja, a mi no me pasó para nada eso”, comentó el jefe comunal en comunicación con el programa La Mesa Dominguera.

A modo de elección entre los lugares que mejores representan a Bahía, Gay indicó que “el Puerto es la cara del desarrollo, del crecimiento y de las posibilidades que tiene la ciudad. El otro ícono es el Teatro Municipal porque revela una identidad cultural que a veces es mas apreciada desde afuera que desde adentro, la movida cultural en Bahía es realmente significativa”.

En el plano de la actualidad, también se refirió a la ciudad en materia económica “si bien Bahia es la segunda ciudad con menos indicador de pobreza del país según el INDEC (24%), no es para tirar manteca al techo, claramente tenemos una ciudad desigual. No es fácil remediarlo, mucho menos desde un ámbito municipal donde los recursos son acotados”, afirmó.

El plan de vacunación y las restricciones

Por supuesto, el tema de la inmunización contra el coronavirus fue otro punto clave de la charla, sobre todo después de que el intendente recibiera la primera dosis. “Yo me había anotado en enero, estoy en el segmento de mas de 60, me llegó el turno y me vacuné”, dijo al respecto.

“Lamento que hayamos desperdiciado por la falta de vacunas el trimestre que había menos casos. Si hubiésemos llegado a vacunar a la población de riesgo podríamos esperar el otoño-invierno con mejores condiciones”, señaló.

Y continuó: “Recibí inquietudes de la Policía, el viernes había entre 60 y 70 efectivos con Covid, y no están recibiendo la vacuna”.

Consultado por la posibilidad de que se apliquen más restricciones para frenar los contagios, Gay indicó que “no hay ambiente en la gente como para tomar medidas más extremas”.

“Este último fin de semana ha habido una buena respuesta, me parece que hay un poco más de conciencia”, agregó.