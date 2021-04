Se llevaron su perrita y ofrece 45 mil pesos para recuperarla

Josefina Arias y su familia están pasando un momento de mucha angustia. Y no es para menos, su pequeña perrita Miel, raza caniche, está desaparecida hace dos días -cree que fue robada-, y haría cualquier cosa por recuperarla. Incluso ofrece una recompensa económica.

En diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24, en el programa "Nunca es tarde", la mujer comentó que "ayer a la mañana mi casa era un caos porque era el cumpleaños de mi nena, entonces en un descuido la perra salió y se vino para Aguado al 500".

"Una chica de la agencia la vio y la retuvo, luego se la llevó y la publicó en las redes"

Después, ella logró conectarse con dicha publicación y pensó que todo tendría un final feliz. Pero esa ilusión duró poco. "Apareció una mujer en la agencia, en una camioneta azul, diciendo que la perra era suya y le dieron la dirección de la chica. Fue hasta ahí y se la terminó llevando", indicó.

Josefina quiere recuperar a su perra y ofrece recompensa.

"Quizás esta señora haya pensado que efectivamente la perra era suya, pero no es así. De hecho pude reconocerla en una filmación de acá de la Cooperativa. Hoy mi hija no quería ir al colegio, quería seguir buscando a Miel, eso me mató", argumentó Josefina.

"Estamos ofreciendo una recompensa de por lo menos 45 mil pesos, mi teléfono es 291-4072558, en Facebook e Instagram están dando vuelta mil publicaciones. Yo le agradezco a la gente de la agencia porque ellos quisieron hacer las cosas bien, de buena fe", sintetizó.