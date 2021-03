Gay, sobre la pandemia: "Se vienen meses complicados"

El intendente Gay, que esta mañana se reunió con Horacio Rodríguez Larreta en Capital y dijo, en diálogo con LA BRÚJULA 24, que "Macri no debería volver a ser candidato", también habló sobre la pandemia y las posibles medidas que se van a tomar para mitigar sus efectos.

Entre varias afirmaciones, el jefe comunal bahiense destacó que "se vienen meses complicados y uno de los temas que charlamos hoy tiene que ver con la chance de nuevas restricciones. Se sabe que no se puede cerrar la actividad comercial como el año pasado, pero vemos que hay sectores que creen que esto ya pasó y no hay que cuidarse, esto ocurre en todo el país lamentablemente".

"Hay consenso de que el parate que ya tuvimos no es lógico. El contagio no está en los lugares donde se respetan protocolos, está en este tipo de reuniones masivas donde no se respeta nada, con contacto cercano y el no uso del tapabocas. Lo del fin de semana en Bahía, los desbordes en los boliches, eso es lo que más preocupa, es un público que cree que esto ya pasó, justifica con el hartazgo", sintetizó Gay.

A modo de ejemplo, comparó con lo que pasa en Europa. "Cuando se pone la lupa en países como Francia o Alemania, se ve que están en una tercera ola con restricciones muy severas. La verdad que es complejo porque además no se avanzó en la vacunación, tuvimos un verano en el que los casos disminuyeron y era ideal para haber vacunado más, pero eso no pasó".

"Ahora vienen las semanas complicadas, la gente va a tener que entender que tenemos que seguir cuidándonos"

"No es un capricho de un dirigente, porque después cuando los hospitales estén llenos más de uno va a decir las autoridades qué hicieron. Hoy tenemos el personal de salud vacunado, una cantidad importante de gente que ya transitó la enfermedad, aunque no sabemos cuánto, hay una cantidad oficial pero muchos otros que han sido asintomáticos".

"Pero frente al otro problema, más allá de la resistencia de la comunidad, los hospitales hoy están con un grado de ocupación importante, porque mucha gente que postergó cuestiones de salud por la pandemia, aprovechó ahora y hay una ocupación importante no covid", apuntó.

Fases. "Evidentemente algunas cosas sirven y otras no tanto, pero tenemos que contar con la colaboración de la gente, no se puede poner un policía por cada ciudadano a controlar todo. Nosotros vamos a acompañar las medidas que adopte la Provincia".

"Hoy no estamos dentro de los lugares más complicados, aunque eso puede cambiar en las próximas semanas".

Teletrabajo. "Hace un rato vino la adhesión de la Provincia al sistema, nosotros seguramente hoy tengamos algún contacto con el sindicato. Se ha decidido que el teletrabajo sería hasta el 9 de abril, por ende lo más probable es que tengamos también la próxima semana con ese modo".