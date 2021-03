"Macri no debería volver a ser candidato"

Héctor Gay, que esta mañana mantuvo una reunión con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, habló con LA BRÚJULA 24 y abordó varios temas.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, el Intendente se refirió a la llegada de la segunda ola de coronavirus al país y afirmó que "nosotros vamos a acompañar todas las medidas que tome la Provincia". Además, entre otros temas, dijo que "no creo que Macri deba volver a ser candidato".

Sobre su encuentro con Larreta, Gay señaló que "fiel al estilo, de tanto en tanto nos reunimos, quería conversar algunos temas de política con él y me dijo que no había problema. Hablamos bastante, estaba preocupado porque ayer fue el día de mayor cantidad de casos en la ciudad de Buenos Aires desde que comenzó la pandemia".

"Estamos todos de la misma manera, en especial porque notamos alguna resistencia de un sector de la población en tratar de cumplir con los cuidados para que el virus no se expanda. Se vienen meses complicados y uno de los temas tiene que ver con que se está evaluando la posibilidad de nuevas restricciones", aseveró el jefe comunal.

Larreta, Bulrich, Vidal, Macri

"No hay línea interna como dicen algunos. Si hay algo que comparto con Horacio es ir por el camino de la moderación, si seguimos alimentando la grieta este país no tiene destino. Yo comparto plenamente eso".

"Bullrich tiene su impronta, y dentro del esquema hay gente que busca ese camino, pero me parece que la línea central de la política tiene que ser la moderación. Es probable que esta pandemia nos deje mayores problemas en la economía, está a la vista. El camino que viene es muy duro, la gente va a salir mal de todo esto, y no tenemos otra salida que no sea con consenso y moderación".

"Con Macri tengo una reunión ahora al mediodía y creo que él tiene que ocupar su rol, es un ex presidente. Yo no creo que esté en su intención volver a ser candidato, de hecho lo dijo en los últimos días. Como pasa en otros países democráticos, Macri tiene que ser objetivo de consulta permanente, no se puede descartar a alguien porque perdió una elección".