Ghigliani le pide a Gay "que ponga el hombro y se vacune"

La presidenta del bloque del Frente de Todos, Gisela Ghigliani, salió al cruce de los dichos de Héctor Gay en el marco de la cumbre de intendentes bonaerenses celebrada ayer en la ciudad, luego de que el jefe comunal bahiense señalara que "tenemos una campaña de vacunación en marcha, pero lo que no tenemos son vacunas".

"No comparto para nada porque la Provincia llegó al millón de vacunas, en Bahía se avanza de manera sostenida. Hubo días que se realizaron hasta mil aplicaciones y llegaron 2400 dosis de la Sputnik para adultos mayores y también arribó un importante lote de la China para menores de 60 y en Bahía ya llevamos más de 16 mil aplicaciones, sobre un total de inscriptos que supera los 82 mil vecinos", sostuvo Ghigliani, en LA BRÚJULA 24.

En ese mismo sentido, lanzó un pedido: "Que la gente que se anote, que las vacunas van a ir llegando y el contexto mundial es de escasez, porque son muy pocos países que se quedaron con la mayoría de las dosis. En Canadá hay siete dosis por persona, lo que nos parece una inequidad. En Europa apostaron por Pfizer y tuvieron dificultades porque no la han recibido".

"En Bahía hay ocho lugares para vacunar. Debemos lograr que los vecinos y las vecinas se anoten, revisen la aplicación porque las dosis están llegando desde Provincia. El propio Gobernador hizo insertar un apartado para realizar quejas o despejar dudas", enfatizó la edil en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego de ratificar que presentaron los medios las declaraciones juradas, no solo de concejales, sino también de los funcionarios provinciales, agregó: "En la última sesión nos solicitaron invitar a autoridades de Región Sanitaria cuando pareciera que desconocen el proceso de vacunación, algo que nos parece extraño. Y nosotros lo aprobamos, sin oponernos".

"No tenemos otro recurso que sostener estas medidas porque sabemos que tendremos una segunda ola. En países como Brasil que tuvieron algunas dosis más, por no cumplimentar medidas de cuidado y no fortalecer el sistema sanitario algo que Gay sabe por los recursos que llegaron al Penna y al Municipal. se han evitado momentos de tensión como los de octubre del año pasado", sentenció Ghigliani, en otro segmento de la entrevista radial.

"Que Gay genere confianza"

Luego, la propia dirigente de la oposición bahiense sostuvo que "cuando se generaron los avances y contratos fueron por un total de vacunas que luego surgieron complicaciones a nivel mundial. En Argentina ha habido continuidad. Antes de fin de año se hablaba de que el país no iba a tener vacunas. Nos encantaría disponer de todas las dosis juntas, pero sería insólito que eso ocurra porque no pasa casi en ningún punto del país. Hay que anotarse más allá de ser joven o no tener enfermedades preexistentes porque se va a priorizar a los grupos de riesgo por lo que genera la vacuna a nivel colectivo, sabiendo que el virus puede tener mutaciones".

"Al intendente le pido que ayude a construir confianza y a transmitir confianza. Hubiera deseado que Gay pusiera el hombro y se vacune. Es la figura política máxima que ha sido elegido para gobernar. No lo entendió así y tampoco comprende en que debe aportar confianza. Lo que dijo Vitalini es una barbaridad, una locura. Lo usan para tapar otros temas. Como el episodio Tuya, al que bancaron durante el fin de semana. Lo propio ocurrió con el tema Sapem Transporte y tampoco hablan de las unidades sanitarias que no están funcionando", disparó.

Por último, Ghigliani enfatizó una de sus principales preocupaciones: "Gay asumió con 56 y el secretario de salud dijo que solo están funcionando 32, son personas que no acceden al primer nivel de atención. Los que se enferman y van a tener complicaciones o pueden necesitar terapias, son los vecinos de la ciudad. Le pido a Gay que genere confianza y ponga el hombro y se vacune"