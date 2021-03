La respuesta del 107 en el caso del hombre fallecido tras un partido de fútbol

El servicio de emergencias 107 brindó esta tarde su respuesta respecto al caso del hombre que el mes pasado sufrió un duro golpe en la cabeza mientras jugaba al fútbol y murió en la tarde del viernes luego de estar varios días internado en el Italiano.

Según explicó Diego Nadal, referente del sector, la ambulancia se solicitó tres minutos después que ingresó el primer llamado y que tras recibir dos respuestas negativas por parte de centros asistenciales locales, el paciente pudo ingresar en el Hospital Italiano a las 21:10, aproximadamente.

"Se está investigando y se van a escuchar todos los llamados que hubo en medio de esta emergencia. Hay tres comunicaciones anteriores y dos posteriores al que se divulgó esta mañana", mencionó en diálogo con la redacción de LA BRÚJULA 24.

"En la primera comunicación la operadora le hace todas las preguntas correspondientes. Consulta si el paciente estaba consciente y si tenía alguna herida cortante visible. La respuesta que recibe es que si bien desvariaba, el hombre podía hablar, por lo cuál su estado era consciente. En ese caso, la chica les dice que lo dejen quieto, sentado donde está porque enseguida estaba partiendo la ambulancia", referenció.

Nadal mencionó que la llamada divulgada esta mañana se produjo alrededor de las 20:21, cuando la ambulancia ya había partido rumbo al lugar del incidente. "Analizaremos si hubo alguna negligencia, conversaremos con la trabajadora en cuestión e investigaremos".

"Nosotros entendemos que estos son datos fríos y que nuestros tiempos no son los mismos que los de la familia. Cada minuto nuestro, son cinco de ellos. Además, estamos frente a un caso muy sensible, porque la persona termina falleciendo lamentablemente. Pero en este caso particular, la atención primaria no falló", completó.

Por su parte, desde el Servicio de Emergencias Siempre mencionaron que "se repasará lo ocurrido aquel día para tener todos los detalles" y que de ser necesario emitirán un comunicado referido a esta situación.

Esta mañana, Rubén, cuñado de Juan Flores, manifestó su bronca con la atención recibida aquel día por el servicio de emergencias 107. "Estamos como podemos, yo no estuve en el momento pero mucha gente nos dijo del mal proceder que tuvieron".

"Hay un audio que muestra cómo se manejaron y sirve para que la gente se dé cuenta. Después, la tardanza de la ambulancia, de alrededor de 30 minutos. Del Italiano a Saavedra al 3000 hay 5 minutos de reloj. Además, fue al lugar sin médico y lo atendió el que manejaba", señaló.