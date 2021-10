Llamó al 107 por una emergencia, la ambulancia nunca llegó y su madre murió

“No voy a perderle pisada a la denuncia que hice”, expresó Viviana Lozano, abogada que hizo una presentación judicial para pedir que se investigue por qué no se envió una ambulancia para socorrer a su madre cuando se descompensó. Finalmente la mamá de la profesional murió.

“Lamentablemente no sorprende que uno llame a un servicio de emergencias y le digan ‘no porque es jubilada’ o ‘llame a Pami’. Mamá era asmática, hipertensa, no podía respirar; se le pusieron las manos y los labios morados y yo pedía la ambulancia y me la negaron por ser jubilada. Yo no sé si mi mamá se hubiera salvado en caso de que mandaran la ambulancia. Lo único que sé es que se la negaron”, afirmó en el programa “Vive cada día” que se emite por LA BRÚJULA 24.

“A mí no me importan los protocolos porque al lado del numerito que vemos en todos lados, no se habla de protocolos. Tampoco dice en los impuestos, tasas y contribuciones, al jubilado no le cobro lo que corresponde por salud o emergencias porque no se lo voy a dar. Mamá tenía derecho a tenerlo”, aseveró Lozano.

“Me parece que es hora de empezar a revisar en serio esto”, dijo la abogada en relación con el servicio de emergencias médicas y la atención telefónica.

“El derecho a la salud está garantizado en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial y no distingue si hay protocolo. El protocolo es algo interno y yo no tengo porqué conocerlo. No tengo porqué toparme con alguien que no tiene idea de medicina y que lo único que me esté diciendo es ‘le doy el número de Pami’ cuando mi madre se estaba muriendo”, indicó.