Murió tras golpearse jugando al fútbol: "Tenemos mucha bronca con el 107"

Rubén es cuñado de Juan Flores, el hombre que el mes pasado sufrió un duro golpe en la cabeza mientras jugaba al fútbol y murió en la tarde del viernes luego de estar varios días internado en el Italiano.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Rubén manifestó su bronca con la atención recibida aquel día por el servicio de emergencias 107. "Estamos como podemos, yo no estuve en el momento pero mucha gente nos dijo del mal proceder que tuvieron".

"Hay un audio que muestra cómo se manejaron y sirve para que la gente se de cuenta. Después, la tardanza de la ambulancia, de alrededor de 30 minutos. Del Italiano a Saavedra al 3000 hay 5 minutos de reloj. Además, fue al lugar sin médico y lo atendió el que manejaba", señaló.

Además, afirmó que "a Juan no le pusieron no un cuello ortopédico, pero no se que habrá pasado en el trayecto porque se ve que se lo colocaron en camino. Lo tuvieron 45 minutos esperando a que alguien lo atienda y lo terminaron llevando al Italiano convulsionando".

"En el audio nunca le preguntaron el estado de Juan, no les interesaba qué le pasaba. Él era un amor de persona y ahora esto lo vamos a tener que llevar adelante como familia", cerró.