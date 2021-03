Cuándo empiezan y cómo se desarrollarán los torneos de básquetbol en Bahía

Marcelo Pallotti, presidente de la Asociación Bahiense de Básquetbol, dialogó este mediodía con El Deportivo 24 y anunció las fechas en las que se iniciarán los torneos de Primera, Segunda y del básquetbol menor e infantil en nuestra ciudad.

Según confirmó Pallotti, el viernes 19 comenzará el torneo de Primera, al otro día jugarán las divisionales formativas, mientras que el certamen de Segunda comenzará a rodar el jueves 25 del corriente mes.

"Encontramos en cada una de las partes una excelente predisposición para que esto se pueda llevar a cabo. Hubo un trabajo mancomunado tanto de los dirigentes, como de la Municipalidad, los jugadores y los árbitros. Fueron muchas reuniones y muchos meses de espera, pero por fin logramos al menos reiniciar las actividades", mencionó el titular de la entidad madre local.

Las tres competencias se jugarán una sola vez por semana para que, de esta manera, se cumplan los siete días de plazo que permitan corroborar que no haya nuevos contagios. "Esto nos habilitará a jugar sin realizar hisopados, aunque con la declaración jurada correspondiente", enfatizó Pallotti.

"En Primera habrá una zona de cinco equipos y una de seis. En Segunda, no sabemos si los clubes de Punta Alta van a participar o no. Se jugará un ida y vuelta y los dos primeros de cada llave, se cruzarán en un Final Four", relató. Hasta ahora, el único elenco que confirmó que no participará fue Bahía Basket.

Pallotti recalcó que se tratará de un torneo no oficial, porque lo que se busca es "no sancionar aquellas instituciones que no estén en condiciones deportivas o económicas para poder competir". De todos modos, aclaró que "habrá planillas, árbitros y tribunal de disciplina para que darle un marco de formalidad".

Los clubes tendrán la posibilidad de recibir 50 espectadores como máximo. La venta de los tickets estará a cargo de cada una de las instituciones, quienes decidirán si le venderán o no al público visitante.

Por último y en lo que respecta a los torneos de menores, aún no está definido cómo se manejará el ingreso de público.

"Estamos viendo la posibilidad de espaciar más los encuentros para que no se produzca una aglomeración de público. Además, estamos evaluando la chance de que ingresen algunos padres para que puedan ver a sus hijos. Buscamos que exista un cierto entendimiento respecto a que seguimos en pandemia y que alguno, lamentablemente, quedará afuera en algunos de los encuentros, pero la idea es que un porcentaje pueda ingresar", mencionó.